¿El secreto del Sevilla para Suso?: "Somos muy pesados".

El Sevilla camina hacia el fin de semana de descanso tras unos días atípicos de trabajo en los once internacionales sevillistas que han acudido con sus selecciones han dejado 'tocado' al primer equipo. En esta ocasión no, pero sí que ha estado en la órbita de la 'Roja' en anteriores citas es Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre 'Suso', refuerzo invernal de la pasada temporada y futbolista nervionense a todos los efectos tras ejercer la opción de compra, tiempo suficiente estos meses para que el gaditano se haya dado cuenta de la idiosincrasia de un club ganador.

"Cuando hablamos del Sevilla, se dice que la Europa League es su competición, que es ganador, sientes la pasión de la gente. Te das cuenta que es verdad lo que nos dicen", señalaba a Radio Marca Sevilla, mostrando su satisfacción por el buen inicio de temporada: "Terminamos el año de la mejor manera, y después del confinamiento, que no era fácil, y ahora hemos empezado muy bien".

Suso destaca el buen estado físico de la plantilla y la profundidad de armario del plantel diseñado por Monchi, pero sobre todo destaca una clave de los éxitos sevillistas. "Si hay algún equipo que puede meter en problemas a los grandes, somos nosotros. Este equipo se caracteriza por pelear y dar por c€ es que somos muy pesados. Este equipo siempre presiona y a la hora de enfrentarnos a los rivales, es difícil para ellos. Este equipo agobia, amarga y es una virtud que cuando llegan los nuevos, lo notan", consideró, cuestión de estilo en la que subraya el papel preponderante de su entrenador, Julen Lopetegui.

"Es un entrenador que trabaja mucho, perfeccionista. Después del partido del Barça estuvimos hablando porque lo vio por la noche. Nunca descansa, y quieras o no, luego en el campo se ve", comentó.

El gaditano destacó también la buen forma física de la plantilla y, sobre todo, la calidad de un vestuario que no renuncia a nada: "Es cierto que, físicamente, el equipo está muy bien, aunque también, al tener una plantilla amplia, el día que uno no juega, sale otro y la diferencia no se nota. Somos todos muy buenos. El fondo de armario es importante".

En el plano personal afirma que está disfrutando en esta nueva etapa de su trayectoria y reconoce que pasó por un proceso de adaptación al estilo de juego sevillista. "Cuando llegué, no tenía tanto sentido de juego colectivo. En los años anteriores quizá tenía otras funciones, me dedicaba a atacar, aquí es más juego colectivo. Destaca el bloque, acciones puntuales, pero destaca el bloque", declaró Suso, que no esconde que le gusta actuar también en la media punta, posición que ha ocupado con Lopetegui en la selección.

Por último, de cara a la Champions, competición en la que debutará tras su paso por Liverpool y Milan, asume que será un reto de altura: "Con todos mis respetos, pero no es lo mismo la fase de grupos de la Europa League que la Champions. Todos los equipos son buenos; la plantilla sea amplia creo que juega a favor. No hay partido cómodo. Hay que mirar nuestro grupo, en el que han caído el Chelsea, que se ha gastado mucho dinero en jugadores, y el Rennes, un equipo muy físico, como muchos en Francia".