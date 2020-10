Tres sevillistas y dos béticos, entre los pasadores más brillantes de LaLiga

No. No es Messi el futbolista de LaLiga que más balones mete al área en este inicio de la 20/21. De hecho, el astro argentino no aparece este distinguido ranking hasta la décima posición. Y es que en una Liga tan marcada por la pandemia del coronavirus, en la que los clubes no han podido reforzarse con tanta solvencia como en años anteriores, cada detalle marca la diferencia.

En la capital hispalense lo saben muy bien, donde tanto las delanteras de Sevilla FC y Betis están en entredicho. Especialmente la verdiblanca, donde ninguno de sus tres delanteros ha visto portería todavía. Pero no sólo es importante que el '9' haga goles, sino que también haya un compañero que se los ponga.

De eso sí andan más brillantes tanto en Nervión como en Heliópolis. De hecho, hasta cinco futbolistas aparecen en el Top-20 de los mejores pasadores al área de LaLiga: tres sevillistas y dos béticos. Especialmente brillante en esa faceta aparecen los blanquirrojos, con dos de sus jugadores entre los cinco más destacados al respecto, según los datos que ofrece la empresa de de inteligencia artificial y big data Alebia Analytics.

¿Quién es el sevilista más acertado? ¿Y el bético que cierra el ranking? Todos los detalles, en nuestra galería de imágenes. Por cierto, no hay ningún madridista.