Sergio Ramos celebra sus 500 partidos en Liga lanzando un guiño al Sevilla FC.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la Selección española, cumplió ayer en el choque ante el Huesca los 500 partidos en LaLiga, y con motivo de dicha efeméride, el defensa de Camas quiso enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores con especial recuerdo a los dos clubes de su "corazón".



"Hola todos, como ya sabéis hoy es un día muy esepcial, llegar a 500 partidos en Liga es algo que nunca hubiese imaginado y eso es gracias a los dos clubes de mi corazón, el Sevilla FC y el Real Madrid, gracias por los mensajes de felicitación y por el cariño, esto no va a quedar aquí, así que continuará", ha dicho el camero a través de sus redes sociales.





5??0??0??

Muchas gracias a todos. / Thank you all.

¡Continuará! / To be continued!#HalaMadrid pic.twitter.com/HMwwAxT8e9