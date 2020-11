Los números que tumban el mantra de que a los delanteros sevillistas les falta gol

Se ha repetido hasta la saciedad y en ciertas fases se ha sostenido con argumentos, pero en muchas otras se ha convertido en un mantra a prueba de evidencias que decían lo contrario. Desde la temporada pasada se recrimina al Sevilla la falta de gol y lo cierto es que terminó como el quinto máximo realizador de LaLiga, por delante, por ejemplo, del Atlético de Madrid. En la 19/20 resultaba más exacto referirse a la discreta aportación de los delanteros, pues entre todos los puntas que utilizó Lopetegui anotaron sólo el 37% de los tantos del equipo.

No obstabte, en la recta final de la temporada, tras el confinamiento, se apreció una sensible mejoría en este apartado, sobre todo con el despertar de De Jong, clave en la Europa League. A pesar de esta mejoría, en verano se insistió en la necesidad de fichar a un delantero de garantías para apuntalar el ataque, lo que no se produjo más allá del regreso de Carlos Fernández, lo que hacía presagiar que a las primeras de cambio se volvería a recurrir al mantra de la falta de gol de los delanteros.

Y pronto ocurrió a pesar de que el escenario se antojaba muy distinto al del curso pasado, pues, desde el principio, los puntas están viendo portería, con mucha más asiduidad que la temporada pasada. De hecho, han asumido gran parte de la resposabilidad goleadora hasta ahora, con el 72% de los tantos con su firma, ocho de los 11 anotados hasta el momento. Así, con sus dos tantos vitales ante el Krasnodar, el tercero consecutivo después de anotar contra el Athletic, En-Nesyri se erige en el máximo artillero con un total de cuatro goles, seguido por De Jong, con 3.

También ha 'mojado' Munir, con un gol, mientras que los únicos jugadores que han marcado más allá de la delantera han sido Rakitic, con dos tantos, y Ocampos, con uno. Sólo queda por estrenarse un delantero, el canterano Carlos Fernández, que hasta ahora sólo ha jugado 73 minutos.

Tanto En-Nesyri como De Jong mejoran con creces su promedio realizador con respecto a la 19/20, pues el marroquí ha pasado de marcar un gol cada 148 minutos a hacerlo cada 92, prácticamente a tanto por choque, mientras que el holandés ha bajado de 256 minutos a 210. Estadísticas que tumban el mantra antes citado y que demuestra que los delanteros del Sevilla, sin alcanzar aún la perfección, han conseguido dar la vuelta a la situación para dar puntos y victorias con sus goles, cada vez más habituales.