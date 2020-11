La exhibición de André Silva, por menos de diez millones.

El exsevillista André Silva continúa con su estado de gracia en la Bundesliga después de su espectacular rendimiento tras el parón por la pandemia para terminar finalmente la pasada temporada con 16 goles, con 8 en 10 partidos en la reanudación del campeonato.

Estos números despertaron el interés de numerosos clubes europeos y salió, como era de esperar, el nombre del Sevilla, pero su futuro apuntaba desde el principio a quedarse en el Eintracht aunque no se esperaba a tan bajo precio. Valorado por Transfermarkt en 24 millones, el Milan pedía 16 millones para al final venderlo al conjunto teurín por sólo nueve millones.

Cantidad que no tardará en amortizar el Eintracht al ritmo goleador que lleva el delantero portugués, tan inspirado como en la recta final del ejercio anterior. Como si no hubiera habido vacaciones, André Silva ha mentenido la puntería y ha marcado en casi todos los partidos que se han jugado hasta el momento. No em vano, acumula seis tantos en ocho partidos, cinco en la Bundesliga y uno en la Copa, por lo que sólo se ha quedado sin ver portería en dos choques, ante el Hoffenheim y el Bayern Munich.

Ahora encadena dos duelos seguidos marcando y se ha instalado en el 'top 5' de realizadores de la Bundesliga, el quinto por detrás de delanteros como Lewandowski (11), Lucas Alario (7), Haaland (6) y Kramaric (6). Por ende, al Eintracht le ha salido la jugada redonda con su fichaje y más pensando en la plusvalía que podría obtener en un futuro, pues el luso sólo tiene 25 años.

Cabe recordar que el Sevilla decidió no ejercer la opción de compra el verano de 2019, decisión justificada por el bajón de rendimiento del luso a medida que avanzó la temporada y la elevada opción de compra pactada con el Milan, de 38 millones, casi 30 más de lo que ha pagado el Eintracht.