Lopetegui: "Han sido tres puntos difíciles, valiosos y merecidos".

Lopetegui no respiró hasta que el colegiado decretó el final del encuentro ante el Alavés. No obstante, el choque estuvo abierto hasta el último minuto, con un penalti, incluso, fallado por Joselu.

Pese a la incertidumbre, el míster vasco destacó el encuentro de los suyos. "Han sido tres puntos difíciles, valiosos y merecidos. La lectura es positiva. Hemos hecho muchas cosas bien. Nos hemos enfrentado ante un equipo agresivo que ha mostrado orgullo, que ha ido al límite con acciones directas y que cuenta con unos de los mejores especialistas en este tipo de juego", declaró, añadiendo que: "Creo que hemos jugado un buen partido, pero nos han empatado en una jugada que debemos defenderla mejor. En la segunda parte no han tenido ninguna ocasión. Luego, cuando te anulan un gol, a nivel psicológico puede llegar un bajonazo y casualmente nos pitaron el penalti. Afortunadamente, Bono lo paró".

Respecto a las acciones polémicas, el gol anulado y el penalti, se mostró en desacuerdo: "En la de En-Nesyri, creo que le ha dado con el hombro, y me dicen que la de Jules no es penalti. Yo no la he visto, pero hay una falta previa clara".

Al respecto, realizó una reflexión acerca de las manos que tanto se pitan en la actualidad. "En el mundo del fútbol, cuando vas al límite, es imposible ir con las manos pegadas. No hay voluntariedad, eso sí debe tenerse en cuenta. Es mi opinión, pero debemos ponernos de acuerdo. No es fácil, tampoco para el que debe tomar las decisiones. Es cierto que este tipo de situaciones habría que tener en cuenta la espontaneidad. Se perciben, pero insisto en que no es fácil. Y venía precedida de una falta", consideró.

Del desarrollo del encuentro, el técnico sevillista lo analizó así: "El equipo ha hecho una primera parte en la que hemos jugado muy bien. Contrarrestamos con personalidad la presión, posicionamiento de juego y siendo contundentes. Lástima el gol del empate. En la segunda, quizá no hemos tenido tanto el control. Aun así, no hemos sufrido".

En cuanto a los nombres propios, de Bono, que dio la victoria con su parada en el penalti, dijo que: "Ha estado acertado. Nos ha dado la posibilidad de ganar el partido. No es la primera vez que lo hace. Es un chico que trabaja muy bien, incluso, cuando no estaba jugando y todo lo bueno que ha venido se lo ha merecido".

También analizó la variante táctica cuando Koundé se incorporada al ataque. "Es una solución que tenemos cuando se está atento a las permutas con Fernando. Lo lee bien cuando los rivales nos tratan de contrarrestar esperándonos con dos hombres abiertos", explicó.

Por último, no le dio importancia al cuarto puesto tras los tres puntos de Mendizorroza: "La clasificación le damos la importancia a los tres puntos. Ahora no vale para nada, vale la del mes de mayo. Seguir sumando si queremos estar donde queremos estar. Lo importante es llegar fuertes a los siete u ocho últimos partidos".