Lopetegui abordó los principales nombres de la actualidad sevillista.

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, comparecía ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo copero frente al Valencia. Como en él es habitual, se centró en la actualidad: Valencia.

Sin embargo, además del enfrentamiento copero, Lopetegui se refirió a algunos nombres propios de la actualidad sevillista.

El principal, sin duda, Papu Gómez: "No tengo constancia oficial de nada. Me centro en el partido de mañana y en la importancia e ilusión que me genera. No voy a hablar de nada que no esté oficializado".

El argentino, con su fichaje cerrado a la espera de oficialidad, estará este martes ya en Sevilla.

Acerca de la falta de protagonismo de otro de los fichajes de esta temporada, Idrissi, el míster nervionense señaló que: "Como todos los compañeros, nos centramos en elevar el nivel de competitividad interna, que elevará la externa. Todo lo que sea pelear el puesto es positivo para el Sevilla".

En cuanto a la salida de Carlos Fernández a la Real Sociedad, mostró sus mejores deseos hacia el de Castilleja de Guzmán. "Desearle toda la suerte a Carlos. Por diferentes motivos, lesiones en momentos propicios para él, el COVID-19 que le afectó€ por una u otra razón ha pasado un tiempo en el que ha tenido menos incidencia. Ha optado por una decisión de buscar otros horizontes. Es un chaval fenomenal y le deseamos toda la suerte del mundo", declaró.

Acerca de los dos momentos diferentes que atraviesan De Jong y En-Nesyri, y la posibilidad que se abre a reforzar la delantera ante la marcha de Carlos Fernández, recordó que: ·La pregunta de Luuk me la hicisteis el año pasado y terminó como terminó. El único objetivo ahora mismo es el Valencia. El resto, todo, es secundario".