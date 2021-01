Hasta Ibai Llanos alucina con las 'cosas' del Sevilla FC

Ibai Llanos se estrenaba hace unos días como comentarista de LaLiga en el Atlético-Valencia. No era ningún desconocido en el mundo del fútbol pese a venir de los eSports, no en vano ya organizó durante el confinamiento una Liga en la que participaron jugadores de cada uno de los equipos de Primera y, en los últimos tiempos, estos deportes electrónicos están cada vez más conectados al mundo del deporte real gracias a la entrada de futbolistas como el bético Borja García, el Kun Aguero, Courtois, etc. en equipos que compiten en sus campeonatos.



Hace dos meses sacaba la canción 'Toxicidad Fuera' junto a dos de los youtubers más conocidos de España (Auronplay y El Rubius) y al también youtuber Lucas Requena; el llamado 'Cuarteto de Ibai'. Ésta surge de una recopilación que hizo el propio Requena con cortes del canal de Twitch, como también ha hecho con el Kun Aguero.



Con música muy pegadiza y los populares personajes en acción, sólo podía ser un gran éxito. De hecho, viene sonando en redes desde finales de noviembre y ha tenido, en sus diferentes versiones, varios millones de visualizaciones en Youtube.



Ayer, en el descanso del partido Sevilla-Valencia, sonó en el Sánchez Pizjuán. Javi Nemo lo puso en Twitter y eso se hizo viral. "No me lo creo. Y encima va ganando 3-0 al descanso, joder, esto es el himno de España", comentaba Ibai Llanos en sus redes sociales, algo que compartieron varios miles de personas y tuvo cientos de comentarios.

JAJASJSSBSBS no me lo creo



Y encima van ganando 3-0 al descanso joder esto es el himno de España https://t.co/vzhZySqCgW — Ibai (@IbaiLlanos) January 27, 2021

Lógico cuando hablamos de una popularidad que crece sin fin. En Fin de Año, sus campanadas en Twich fueron más vistas que las de algunos canales en abierto de carácter nacional. Y la canción, para himno de España tal vez no, pero a canción del verano seguro que opta.