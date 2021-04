Aspas y el "espejo" de Monchi y el Sevilla

El Sevilla FC visita este lunes Balaídos para medirse al Celta en un partido que cerrará la jornada liguera y un exsevillista como Iago Aspas y todo un referente en el vestuario del Celta ha vuelto a referirse al partido en una entrevista concedida a La Voz de Galicia. Y no es la primera ocasión que lo hace esta semana el '10' del Celta.

Aspas defiende el nivel de LaLiga frente a las críticas y mira hacia la cita con el Sevilla FC al mismo tiempo que elogia el papel de Monchi, quien lo fichó para los de Nervión, aunque no tuvo demasiadas oportunidades como sevillista.

"La dirección deportiva es un trabajo que me gusta, ya lo he dicho en varias ocasiones, y creo que Monchi es el espejo en donde se pueden mirar muchos directores deportivos, no solo yo", dice un Aspas que parece tener bastante claro dónde estará su futuro una vez que cuelgue las botas, aunque aún tiene dos años más de contrato firmados con el Celta y espera renovar alguno más.

Sobre el partido de este lunes ante el Sevilla FC, ha dicho: "Es una bonita oportunidad para seguir creciendo, para acercarnos un poco a esos puestos altos, pero enfrente tenemos al cuarto equipo mejor de España en estos momentos".

Por último, lógicamente, también ha sido cuestionado por su experiencia como sevillista. Una pregunta ante la que tiró de ironía: "¿Qué recuerda de su época en Sevilla? Que jugaba poco. Allí viví muy bien y se portaron de lujo conmigo, no me puedo quejar, pero venía de Liverpool con poca participación, quería jugar y no podía y yo quería volver a casa".