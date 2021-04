Los Biris se posicionan y señalan al culpable: Florentino Pérez

Están siendo numerosas las reacciones al anuncio de la creación de una nueva Superliga europea al margen de las actuales competiciones continentales que está dividiendo el mundo del fútbol. Son ya muchos los clubes que se han posicionado e incluso jugadores en particular, todos en contra.



Y en el Sevilla también se ha querido unir su grupo ultra 'Biris Norte', que a través de un tuit en su perfil de Twitter ha dejado clara su oposición a dicha competición además de señalar al que consideran el gran culpable.



"Ya lo avisábamos hace 15 años aunque no nos hicieron mucho caso. Y es que los magalomaniácos como Florentino Pérez nunca se conforman con lo que tienen. Ya no se se conforma con destrozar el fútbol español: ahora va también a por el de toda Europa", ha tuiteado la peña sevillista, acompañado del hashtag #OdioEternoAlFútbolModerno y de una fotografía de hace 15 de Gol Norte con una pancarta contra el presidente del Real Madrid.





Ya no se conforma con destrozar el fútbol español: Ahora va también a por el de toda Europa.#OdioEternoAlFútbolModerno pic.twitter.com/eImU2QzZz4 — Biris Norte (@birisoficial) April 19, 2021