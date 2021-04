Lopetegui espera a sus cuatro lesionados, valora al Papu y elogia a Diego Martínez

Con la duda de Koundé y de dos jugadores más, y sin desviarse pese a que un triunfo mañana le aseguraría cumplir el objetivo de la Champions a falta de cinco jornadas, Julen Lopetegui analizaba un encuentro que puede seguir haciendo historia en el club y a un Granada al que respeta y al que ve muy bien después de haberse recuperado de su eliminación europea.

"Estamos pendientes de preparar el partido ante un muy buen equipo como el Granada. Es un conjunto que tiene muy buenos jugadores, recursos de todo tipo y que nos va a obligar a hacer un gran partido. Lo único que queremos es centrarnos en lo que depende de nosotros que es el partido de mañana", indicaba Lopetegui, que sabrá antes de jugar lo que ha hecho un rival directo, como es el Real Madrid, ante el eterno 'enemigo', el Betis, un partido que no quiere que le distraiga de lo que para él es lo más importante.

"Nuestro único objetivo es ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Es lo único que nos puede ayudar para ganar al Granada. Ahí centramos todas nuestras energías, nosotros y los futbolistas", aseguraba el guipuzcoano, quien sobre las manifestaciones de algunos jugadores sobre las opciones de ganar LaLiga, las calificó de algo "intrínseco al mundo del fútbol", pero que no les va a "ayudar" a vencer a "un equipo que compite y tiene mucho recursos"

Un Granada del que sólo tiene palabras de elogio, para el equipo "que puede ir a la Europa League otra vez y que ha eliminado al Nápoles" y, sobre todo, para su entrenador: Diego Martínez. "Tengo una opinión magnífica de él. Ha hecho un trabajo extraordinario durante muchos años y han conseguido cosas importantes. No tengo otra impresión que la que es. (...) Las casualidades no existen, tiene un gran equipo y él es un entrenador que los conoce muy bien".

De lo que sí está atento es de la posible entrada de Koundé, que se ha probado hoy, pero cuya presencia en el once y en la convocatoria no se sabrá hasta mañana. "No sólo tenemos a Jules, son tres los jugadores que no han podido acabar el entrenamiento. Los partidos están siendo muy intensos y pasan facrura. Cada hora que pasa es importante para ver su evolución. Veremos mañana cómo están", avisaba un Lopetegui que sí da casi por descartado a Vaclik: "Al margen de los tres que he comentado, Vaclik tiene un problema en un dedo. Aunque también vamos a esperar a mañana para tomar las decisiones. Depende de como amanezcan ellos, tomaremos las decisiones pertinentes".

Por último, da por asentado a un Papu Gómez que ha necesitado un tiempo de adaptación y ha realizado un esfuerzo grande para ganarse la titularidad. "El Papu llegó en enero de un fútbol y una manera de jugar diferente. Ha hecho un esfuerzo por adaptarse y nosotros por conocerle. La competencia interna les hace mejores a ellos y al equipo, y a partir de ahí tomamos las mejores decisiones para cada partido", afirmaba en referencia a si podía repetir en el once.