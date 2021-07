"Monchi camina en chándal entre los jugadores, sabe lo que pasa, está cerca del entrenador"

El trabajo de Monchi como director deportivo ha sido y sigue siendo reconocido por el mundo del fútbol desde cualquier rincón del planeta. Han sido muchos los clubes que han implementando una estrategia deportiva a la imagen y semejanza de la que lleva a cabo el equipo de trabajo de Monchi en el Sevilla FC, pero eso no es sinónimo de éxito.

Además de lo profesional, Monchi tiene el valor añadido de su sentimiento sevillista y de vivir por y para el Sevilla FC, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, algo que no todos los directores deportivos lo tienen para con sus respectivos clubes. Y eso es lo que ha destacado su homólogo deportivo en el Anderlecht, Peter Verbeke.

"Realmente admiro a Monchi, el director deportivo del Sevilla. Camina en chándal entre los jugadores, sabe lo que pasa en el grupo y está cerca de su entrenador. Yo hago lo mismo, pero a mi manera", ha admitido Verbeke en una entrevista a Voetbalmagazine.

Y es que el director deportivo del Anderlecht también intenta llevar a cabo varios aspectos de la metodología de Monchi en el club belga, tal y como ha reconocido: "Si las pruebas no son buenas o yo noto que no estamos contentos, el fichaje no se hace. He rechazado bastantes jugadores por eso, pero los que llegan lo saben de antemano porque les doy claramente las pautas en un correo electrónico o vía whatsapp: si las pruebas no son buenas, no hay trato. Creo que es una parte esencial del proceso de contratación, sobre todo teniendo en cuenta el fútbol físico que tenemos".