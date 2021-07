Ocampos, ambicioso: "Los pies en la tierra, los dos últimos años no hicimos nada"

Lucas Ocampos ha tenido un verano muy diferente al de 2020. El atacante argentino ha sido uno de los futbolistas de la plantilla de Lopetegui que más ha notado la acumulación de partidos a lo largo de estas dos temporadas jugando en muchas ocasiones con vendajes, molestias y lastrado físicamente. Además, el de Quilmes sufrió el varapalo de quedarse a las puertas de jugar la Copa América hace unas semanas con su país aunque por otro lado, eso le ha permitido disfrutar de un descanso vital para afrontar a tope la presente pretemporada. "Al fin podemos tener una pretemporada normal como la que tuvimos hace dos años y estoy contento porque tenemos más tiempo y se puede trabajar más", ha reconocido el '5' en una entrevista a los medios oficial del club de Nervión desde la concentración de Lagos.

"Me encuentro bien, trabajando bien y con muchas ganas de que empiece el campeonato. Me estoy preparando para un buen año, ahora que va a haber partidos la espera se hará más corta, ya que tienes que estar más concentrado y todo va más rápido. El otro día fue el primer entrenamiento de fútbol que hice, la cancha se hizo un poco larga, pero bien para sumar minutos y empezar a mover las piernas", ha analizdo sobre su primer amistoso y los que vienen ahora.

A las puertas de la Copa América: "Al final son decisiones que no pasan por mí, pero me puse muy contento por todo el mundo, por los compañeros del club... Argentina hacía tiempo que no ganaba, por un momento fue complicado, pero no hay mal que por bien no venga, tengo tiempo ahora de prepararme para seguir con el nivel aquí en el club y prepararme también para la selección, viene ahora un Mundial".

Así afronta la nueva temporada: "Soy un jugador que siempre necesita estar bien físicamente y esto me va a servir muchísimo, por lo que estoy contento ya que seguramente será un gran año. La temporada pasada, si jugué tantos partidos, por algo será, estoy contento con lo que hice y con lo hecho por el equipo y seguramente este año volveremos a hacer cosas importantes con este club. Siento que los últimos dos años di un salto muy importante, con un crecimiento grandísimo y este año lo vivo igual. Es otra motivación extra para seguir trabajando a full, ilusionadísimo".

Espera a la afición en el primer partido ante el Rayo: "Por momentos fue raro tras varios meses sin nuestra gente, pero fue una alegría inmensa volver a verlos. Los necesitamos ya que son parte del fútbol, porque cuando uno es futbolista su sueño siempre es jugar con gente y en ese último año y medio no se pudo y se sintió un montón. Somos conscientes de que todavía no estamos al 100% de normalidad, pero que la gente pueda volver a los estadios sería algo hermoso".

Volver a luchar por cotas más altas: "En el vestuario sabíamos que podríamos haber llegado un poco más lejos. Hicimos lo que pudimos, estuvimos tan cerca de varias cosas... este grupo podía hacer un poco más y por cosas del fútbol no se dio, pero esperemos este año sacarnos esa espinita y vamos a ir con más ganas. Todo esto forma parte del crecimiento que quiera el club. Nosotros jugamos para mejorar, la materia prima está y no debemos conformarnos, sino trabajar y poder mejorar individual y colectivamente".

La renovación de Jesús Navas: "Está de más decir que la renovación de Navas fue algo muy bueno, es literalmente una parte del Sevilla ya que juega y lo siente de esa manera y es un ejemplo para todos, para los chicos de la cantera y para nosotros, viendo a un jugador que lo ganó todo con las ganas que afronta el día a día... como persona es un 10 y me pone muy contento".

Ahora, el amistoso ante el PSG: "Va a ser un partido que nos va a servir a los dos, que nos va a exigir al máximo. En los últimos años el PSG se ganó todo el respeto y reconocimiento que tiene, son partidos muy lindos que nos hacen crecer".

Objetivos para la temporada: "Primero hay que tener los pies en la tierra mirando que los dos últimos años no hicimos nada. Si queremos seguir subiendo escalones, tenemos que tener mucha ambición y saber que el club está por encima de todo, creer en nosotros y trabajar. Conociéndonos, trabajaremos para todo esto".