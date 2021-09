Delaney habla de su expulsión, de su llegada al Sevilla FC, de la competencia, de Lopetegui...

Thomas Delaney será esta noche uno de los grandes protagonistas del Wolfsburgo-Sevilla. El internacional danés es el que mejor conoce a los alemanes tras su larga etapa en la Bundesliga y también podría regresar a un terreno de juego después de ver la roja el pasado fin de semana ante el Espanyol. El centrocampista del Sevilla FC, ya "arrepentido" de la "estupidez" cometida el pasado sábado, desvelaba en una entrevista con Sportbuzzer cómo ha sido su llegada a LaLiga, que le parece su nuevo club, Lopetegui... y, por supuesto, este grupo de la Champions.

"En el Sevilla me siento muy a gusto. He llegado aquí con mi familia y las circunstancias fueron un poco diferentes a las de cuando me mudé a la Bundesliga, al Werder Bremen. Un idioma diferente, una mentalidad diferente, un estilo de juego diferente... El Sevilla tiene una plantilla excelente y no hay garantias de titularidad", admitía Delaney, quien resaltaba lo duro que es jugar en este equipo. "Supongo que jugaré un papel más importante aquí que en Dortmund -donde apenas contaba-. Mi objetivo es hacerme con una plaza de titular, ocupar uno de los tres puestos del mediocampo. La competencia es notoria: el croata Ivan Rakitic, el español Joan Jordán, el brasileño Fernando o el argentino Alejandro 'Papu' Gómez, por ejemplo", destacaba.

Sobre Lopetegui, tras el primer mes a sus órdenes, sólo tiene palabras de elogio. "Prefiere jugar al ataque. Quiere fútbol técnico con mucha movilidad. También concede gran importancia al físico y, principalmente, a la actitud. Exige trabajo duro, así que veo paralelismos con mi etapa en el Dortmund", indicaba, al tiempo que reconocía que no le ha hecho falta que le preguntara nada sobre el Dortmund: "Se preparó meticulosamente cómo juega el oponente. Así que no necesitaba mi experiencia. Sólo hablamos en términos generales".

En este sentido, admitía que sólo han preparado este partido durante dos días. "Siempre nos concentramos en el próximo partido. El sábado pasado fue el partido contra el Espanyol. El domingo tuvimos un día libre para recuperar. Un día después, comenzó la preparación directa para Wolfsburgo, con estudios de video intensivo", admitía, al tiempo que recordaba su roja ante los 'pericos' y lamentaba su acción. "Fue una estupidez por mi parte. Hice dos gestos después de las decisiones del árbitro y vi dos tarjetas amarillas", señala.

En cuanto al rival, lo califica de "muy fuerte", como "un equipo extraordinario en el verdadero sentido de la palabra (...). Sin grandes estrellas, pero con un colectivo difícil de derrotar, siempre bien ajustado y con una moral excelente", al tiempo que destacaba el peligro que puede llevar Weghorst.

Y, aunque con moderacion, situaba al Sevilla como favorito del grupo. "El grupo bastante equilibrado, en el que el Sevilla es un poco favorito por su nombre. Pero el Lille es el campeón de Francia, algo notable si se compara con el PSG y Lyon, clubes que siempre han estado durante años en lo más alto. Y el RB Salzburgo y Wolfsburgo no deben subestimarse...", avisaba.