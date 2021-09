Fernando: "Para pasar a octavos tenemos que hacer un poco más que hoy"

Si hay alguien que habla claro ése es Fernando. El jugador brasileño considera que, pese a merecer el triunfo, el Sevilla no estuvo bien y por eso sufrió para sacar adelante al menos un punto. El conjunto de Lopetegui no encontró la forma de contrarrestar el juego físico del Wolfsburgo y estuvo a punto de costarle un disgusto serio.

"Queríamos haber hecho un partido mejor, pero no ha sido un partido bueno. Ellos tenían jugadores fuertes y altos, para contrarrestarlo deberíamos haber circulado más el balón y no lo hemos hecho", admitía e mediocentro brasileño, quien no obstante, admitió que su equipo fue de menos a más. "La segunda parte mejoramos un poco e intentamos jugar más y tener el control. Podíamos haber mucho más y si queremos pasar a la próxima ronda tenemos que ganar los próximos partidos", afirmaba.

Mirando al futuro, mandaba un aviso a sus compañeros y a todo el sevillismo: "Tenemos cuatro partidos difíciles, pero tenemos que ganar. Para pasar a la próxima fase tenemos que hacer un poquito más de lo que hemos hecho hoy".