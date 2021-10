Los alemanes aún se lamentan: "Sin el árbitro, el Sevilla no se habría llevado nada"

El empate in extremis cosechado anoche por el Sevilla en el Wolfsburgo Arena ha dejado secuelas y aún escuece en tierras alemanas. La forma como llegó, con un penalti y una expulsión a cinco minutos de la conclusión, ha encendido los ánimos y desde todos los frentes arremeten contra el árbitro del encuentro, el búlgaro Giorgi Kabakov, que tomo esa decisión tras consultar con el VAR.

"Respecto a lo que pasó al final, yo diría que no se puede ir demasiado lejos con el VAR. Todos pudieron ver que eso no fue un penalti. Creo que todos están de acuerdo en que no lo fue. No sé lo que vio el árbitro. Puedes exagerar con las pruebas de video...", aseguraba el exblaugrana Van Bommel, técnico local, muy enfadado con la jugada en la que Guilavogui golpeó en la espinilla a Lamela tras despejar la pelota y el árbitro consideró que era merecedora de sanción.

"Merecimos ganarlo, así que no estoy contento. No creo que (el empate) sea justo, ni siquiera por el juego. El Sevilla tuvo más posesión, pero no generó grandes ocasiones. Nosotros defendimos muy bien. Pero tendremos que vivir con eso y pasar al próximo partido, con el Gladbach el próximo sábado", reiteraba el técnico holandés, que no se refirió al penalti reclamado sobre Koundé en la primera mitad ni a las manos de Lacroix segundos antes de que Guilavogui cometiera su pena máxima.

Pese a estas dos jugadas y a que el Sevilla contó con la mayor parte de las ocasiones, todos en el Wolfsburgo se ven perjudicados y lo transmitía especialmente Maximilian Arnold, uno de sus mejores hombres. "Eso no tiene lógica. Cuando ves eso que ha señalado, así puedes pitar muchos penaltis. No sé si los árbitros lo harán otra vez. (...) No se puede pitar eso en la Champions. Sin el árbitro, el Sevilla no se habría llevado nada", se repetía.

La frustración también alcanzaba al autor del gol alemán, Steffen, aunque más por la decepción que suponía que su tanto no hubiera servido para ganar. "Es difícil para el árbitro. Decidió contra nosotros, pero tenemos que aceptarlo. No podemos cambiarlo", señaló el extremo.

Estas críticas también se han extendido entre los aficionados, que han visto cómo se les escapaba una gran ocasión para haber encarrilado su pase a octavos y ahora están a merced del Sevilla, que los recibirá en la última jornada. Aunque entre medias ahun tienen que pasar muchas cosas.