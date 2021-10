Bordalás 'responde' a los insultos recibidos en el Sánchez-Pizjuán

Entre los siete 'cánticos' que LaLiga ha elevado al Comité de Competición y a la Comisión Nacional Antiviolencia referentes al Sevilla-Valencia y al Sevilla-Espanyol, hay dos dirigidos expresamente a distintas personas. Uno es al exbético y hoy 'perico' Loren y el otro al técnico ché José Bordalás.

El entrenador valencianista se las ha tenido en más de una ocasión con el Sevilla, aunque el caso más llamativo se produjo sin público en las gradas, en el Sevilla-Getafe de la pasada campaña, cuando estuvo a punto de llegar a las manos con Lopetegui tras la lesión de Ocampos por culpa de una durísima entrada de Djené.

La denuncia decía que en el Sevilla-Valencia unos 350 aficionados locales entonaron cánticos como "lolololololo, Bordalás tus muertos" en repetidas ocasiones, entre otras cosas.

Preguntado hoy por el hecho de que las dos últimos equipos a los que han visitado, Osasuna y Sevilla FC, hayan recibido multas o estén denunciados por insultos del público a su persona dijo que es sólo "una parte de los aficionados" y que no le da "mayor importancia". Aunque acabó admitiendo que no le gusta.

"No es agradable que te insulten, pero hay mas parte de aficionados en nuestra liga que reconoce y respeta el trabajo de Bordalás. No le doy mayor importancia. Yo no soy protagonista, los protagonistas son los jugadores y los técnicos estamos para ayudarles. No creo que el foco deba estar en los entrenadores", afirmó.