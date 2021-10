Koundé no se vio "inferior" ni en la primera mitad

Jules Koundé fue de lo mejor del Sevilla. Dio una 'asistencia' a Diego Carlos tres minutos después de que Rochina marcara, que el brasileño cabeceó arriba, y mandó un balón rozando el palo de la portería de Maximiano en el arreón final. No pudo ser, al final las ocasiones sevillistas no se tradujeron en gol y el equipo de Nervión encajó la primera derrota de la temporada.

"Creo que la primera parte no fuimos capaces de superar la presión del Granada, no estuvimos finos técnicamente, tuvimos varias pérdidas de balón, pero ellos han marcado en la única ocasión que tuvieron. Luego, tuvimos ocasiones claras, nos acercamos, pero no fue suficiente", se lamentaba el central francés, quien no tenía dudas de que el Sevilla no había merecido la derrota: "Hemos encajado el primer gol antes y siempre es más difícil remontar, sobre todo con un equipo como el Granada, pero hemos tenido opciones para hacerlo, a veces entran y a veces no".

Koundé asumía su parte de culpa -"No hemos acertado, yo el primero", admitía-, pero dejaba claro que ni en la primera mitad se había visto inferior. "No hemos jugado bien la primera parte, pero fuimos superiores. Ahora hay que trabajar más para hacernos fuertes", afirmaba.

Pese a todo, avisaba que no están "preocupados" por esta derrota. "Era un partido importante, sabíamos que los que estaban por delante habían pinchado y queríamos dar un paso adelante, pero seguirmos en nuestra línea, estamos bien y nos mantenemos arriba. Ahora toca descansar y volver fuertes", concluía.



Lamela: "Hemos dejado escapar el liderato"

"Da mucha rabia, porque hemos dejado pasar una oportunidad linda de poder ganar y ser primeros de LaLiga, todos los equipos han perdido puntos y hoy nos ha tocado a nosotros", aseguraba un Erik Lamela que había protagonizado las mejores jugadas en el arranque de la segunda mitad, aunque admitía que no le había salido el partido que esperaba, pese a saltar de inicio.

"Era una nueva oportunidad. Lamentablemete no pude desarrollar todo lo que tenía en mente", indicaba el ex del Tottenham, que espera reponerse pronto del tropiezo. "Esperemos que sirva de experiencia para mejorar. Creamos situaciones de peligro, en la segunda parte sobre todo, pero la pelota no quiso entrar. A medida que va a pasando el tiempo se complica más y al final no nos pudimos llevar el resultado que vinimos a buscar. Ahora hay que ser fuertes y seguir, esto es largo, es sólo el comienzo y estamos ahí", significó.