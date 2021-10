Diego Carlos, la falta de gol y el reto de ganarlo todo

"Un partido muy duro, de Champions y ante un gran equipo que fue campeón el pasado año en Francia. Nos vamos con sabor amargo porque queríamos ganar y no hemos podido lograr la victoria. Me quedo con la solidez defensiva. Otro partido con la portería a cero", analizaba un Diego Carlos que fue el único central que acabó sano y fue un baluarte atrás para que el Sevilla no sufriera en los últimos minutos.

Diego Carlos admitía que la falta de gol -sólo dos tantos de penalti en esta Champions- está pasando factura. "Está faltando gol en Champions. Tuvimos oportunidades, hicimos un buen partido, pero el Lille se metió atrás y se defendió muy bien cuando hemos tenido la pelota en la primera mitad", afirmaba el central del Sevilla, quien se quedaba con el "espíritu" mostrado con el equipo y cómo defendieron cuando el Lille se fue hacia adelante.

Con el Salzburgo ya a cuatro puntos, hay quien piensa que el Sevilla haría bien en ir pensando en la segunda plaza, algo con lo que el brasileño no está de acuerdo. "No pensamos en la segunda plaza, pensamos en ganar todos los partidos, pero no siempre se puede. Estamos jugando contra buenos equipos. Y todos vienen con sus fortalezas y con sus mejores jugadores. En Champions es muy difícil ganar y lo más importante es no perder el partido", reiteró.

Y apuntaba a los dos partidos que tendrá en casa ante los dos rivales que le persiguen. "Todos los partidos son claves. Ahora hay que pensar en la próxima jornada", afirmó Diego Carlos.