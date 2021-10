Fernando Reges, extrañado: "No es normal"

Fernando cambiaba su rol por un momento y era el encargado de marcar el gol de la tranquilidad, que frenaba las dudas que habían generado los dos tantos consecutivos del Levante. Era el octavo tanto, una cifra que, como poco, le extraña.

"Ha sido un partido muy raro, de ocho goles, no es normal. Tampoco que nosotros encajemos tres; no es lo que queremos. Nos gusta ganar, pero no encajando tres goles. Tenemos que aprender de ello", reflexionaba el brasileño, quien cree que, salvo en ese aspecto, el Sevilla había hecho un buen partido. "Hemos jugado muy bien con el balón, lo hemos movido de lado a lado, entre líneas... nos falto no encajar tres goles. Pero salimos contentos porque era importante ganar este partido y ahora ya hay que pensar en el próximo que llega en tres días", afirmaba.

En este sentido y tras encadenar dos triunfos y el empate de Lille en los últimos ocho días, Fernando cree que el Sevilla está cogiendo "la dinamica que el míster quiere" y espera que sirva para "ganar todos los partidos". "Estamos empezando a mejorar. En los últimos partidos he visto al equipo muy bien, pero en algunas cosas tenemos que mejorar, especialmente en la defensa. Hoy en ataque ha sido un partidazo de todos", ratificaba.

Y también se refería a su gol, el primero de la presente temporada. "Mi función es defender y cuando toca marcar, pues bienvenido sea. Normalmente marco tres goles por temporada. Espero este año marcar más...", concluía.