Lopetegui, feliz por el triunfo, valora a Ocampos, En-Nesyri y a los lesionados

Contento con el triunfo ante un rival "con una racha increíble" y con el juego mostrado por su equipo tras el empate de Mallorca. Julen Lopetegui, comedido como acostumbra, estaba satisfecho tras la victoria del Sevilla FC ante Osasuna aunque no quería ir más allá, ni pensar en la privilegiada posición que ha alcanzado ni en todo lo que lleva hasta ahora.

El entrenador guipuzcoano analizaba tras el choque cómo había sido el triunfo, valoraba los daños colaterales en forma de lesiones que se habían producido y un futuro cercano del que no quiere hablar hasta mañana.

Un triunfo vital

"Estamos contentos con los tres puntos y, sobre, porque son todo ante un rival con una racha increíble, que venía de empatar incluso en el Bernabéu y al que para ganarle hay que hacer muchas cosas bien. El equipo ha merecido la victoria. Estamos satisfechos y contentos por el trabajo que han hecho los chicos

El regreso de En-Nesyri y las lesiones de Delaney y Montiel

"Siempre es positivo que podamos recuperar jugadores. Youssef ha estado más tiempo fuera de lo esperado. Nos ayudó 15 o 20 minutos. Aún no está al cien por cien, pero es bueno que vaya cogiendo ritmo de competición porque lo vamos a necesitar. (...) Las lesiones de Montiel y Delaney las vamos a analizarlas mañana con tranquilidad. Lo de Delaney, en principio, son molestias y esperemos que no sea nada. Gonzalo tenía unas molestias en el gemelo... pero vamos a esperar a mañana".

Ocampos y su reencuentro con el gol

"El gol siempre viene bien a todos los que marcan. Primero al equipo y luego, a los jugadores. Al jugador le viene bien para la confianza, le sube la moral. Pero al final el gol es cuestión de acierto. Lo importante es el trabajo que hay detrás. Lo colectivo".

Colíder junto a Madrid y Real Sociedad

"No creo nada -hasta donde puede llegar-, no soy futurólogo, lo que hacemos es trabajar para estar lo mejor posible. Lo importante es llegar a los últimos 8, 9 o 10 partidos bien colocados para estar fuertes en ese tramo de temporada. Para eso hay que pensar en el próximo partido y no más allá. No sacar conclusiones parciales. Cada partido tiene una dificultad máxima. Ha pasado esté y lo que hay que hacer es centrarnos en el próximo choque".

El Lille, en la mente, no los números

"Pienso ya en el siguiente partido, no en las estadísticas -había alcanzado las 50 victorias en Liga con el Sevilla-. Es un choque muy bonito y muy exigente".