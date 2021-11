Monchi y su celebración sobre el césped del Villamarín: "No soy capaz de frenarme"

La imagen de Monchi celebrando el triunfo de rodillas sobre el césped del Benito Villamarín será sin duda una de las instantáneas que queden de este partido. El director deportivo del Sevilla FC admitió su "felicidad y alegría" después de la "tensión" con la que vive estos partidos ante el 'eterno rival', ya que aseguró que el Sevilla no es su "trabajo", sino que es su "vida". "No soy capaz de frenarme, he esperado a que no hubiera público en el campo para celebrarlo con mi gente", indicaba.

Sobre el partido, Monchi cree que el Sevilla ha sido "siempre muy superior". "Ha sabido salir con la tensión justa en un partido que no es uno más, porque hay mucho en juego; y el Sevilla ha sabido gestionarlo bien". "Siento felicidad, satisfaccion por haber hecho feliz a tanta gente. No era fácil después de la derrota ante el Lille. Hemos entrado con el punto perfecto para competir y hemos logrado hacer un gran partido, ante un gran Betis al que hemos hecho más pequeño de lo que es. Le hemos dado al partido en cada momeno lo que necesitaba y hemos impedido ese ida y vuelta que al Betis le interesaba", afirmaba el Leon de San Fernando.

"Los que vivimos en Sevilla tantos años sabemos que no es un partido más, que hay mucho sentimiento en juego y el equipo ha sabido gestionarlo bien. Yo sufrí igual, lo viví con nerviosismo hasta el final y lo he disfrutado con los aficionados", aseguró

Sobre las aspiraciones en esta temporada, en la que en LaLiga están terceros a un punto del líder, la Real Sociedad, y con un partido menos, dijo que antes del encuentro habló con los jugadores para recordar que "además del derbi, son tres puntos para seguir arriba". "Mas allá de la pasión son tres puntos lo que había en juego, que nos permiten pelear en nuestro objetivo que es estar entre los cuatro primeros. No es un mensaje estudiado, es la realidad. Vamos a seguir pensando en el objetivo prioritario, cuando quenden seis jornadas veremos donde estamos", avisó.