Lo de Suso tiene "mala pinta" y buenos augurios

Suso era una de las novedades en la lista de Julen Lopetegui. El gaditano fue baja en el derbi y no había llegado en buenas condiciones tras el parón. Pese a ello, la necesidad obligó a Lopetegui a tirar de él tras el descanso y sólo duró unos minutos en el campo. Se echó mano a la parte atrás del muslo y, aunque falta la confirmación, todo hace indicar que es un problema muscular, lo que le impediría estar, por lo pronto, en el duelo del martes ante el Wolfsburgo.

Lopetegui empezaba a asumirlo. "Suso no tiene buena pinta, aunque no sabemos lo que tiene", aseguraba el técnico del Sevilla FC tras el partido y lamentaba que este contratiempo "se una a los Delaney y el 'Coco' Lamela", con los que no ha podido contar ante el Alavés.

Suso ya se había perdido hasta cuatro partidos de Liga -más uno en el que estuvo en el banquillo- por sus problemas en este arranque de campaña. Lo positivo es que, de ellos, sólo el de Anoeta (0-0) no acabó con victoria sevillista.