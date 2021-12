El Sevilla de Lopetegui desata el júbilo en el modesto CE Andratx

El CE Andratx, de Segunda RFEF y que hace cuatro años militaba en Regional Preferente, ha recibido con júbilo el resultado del sorteo de la Copa del Rey, que le ha emparejado con el todopoderoso Sevilla FC del técnico Julen Lopetegui. "Todavía no me lo creo; es uno de los rivales que queríamos", declaró a EFE Rafael Ribot, presidente del modesto club mallorquín, que disputa sus partidos en el Estadio Municipal de Sa Plana, de césped artificial, donde el pasado miércoles el Real Oviedo cayó (2-1) en la primera eliminatoria del torneo copero.



"Hay que disfrutar la visita de un equipo histórico como el Sevilla y, si no ganamos, no pasa nada. Lo importante es que Sa Plana vuelva a ser una fiesta, como lo fue ante el Oviedo", añadió Ribot, que presenció el resultado del sorteo en el bar del campo junto a jugadores y vecinos del pueblo. El rector del Andratx dijo que la visita del Sevilla "ha revolucionado al pueblo" balear. "Estamos eufóricos, emocionados; es algo muy grande para una localidad de 10.000 habitantes. Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para ampliar a 2.000 espectadores el aforo del campo, 800 más que ante el Oviedo", precisó Ribot.



El CE Andratx representa a una localidad que tiene como grandes reclamos turísticos al idílico paraje de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural, y al Port d'Andratx. El hecho de enfrentarse a un rival de Primera división entusiasma a su entrenador, José Contreras, y a sus jugadores, quienes compaginan el fútbol con otras actividades. Entre los integrantes de la plantilla hay peluqueros, jardineros, cristaleros, informáticos, policías, estudiantes de INEF, Ingeniería y Derecho. El Andratx ocupa el noveno puesto en la tabla de clasificaciones del Grupo 3 de Segunda RFEF con 19 puntos en 13 partidos.













El @CEAndratx sigue por delante en el marcador ante el Real Oviedo y de momento estaría en la siguiente fase del Torneo del KO



