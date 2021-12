CE Andratx-Sevilla FC: El sueño copero del modesto y la desconfianza del poderoso (previa y posibles onces)

El Municipal de Sa Plana, de césped artificial, acoge este miércoles un duelo histórico para el modesto CE Andratx, de la Segunda RFEF, y para su sueño de eliminar en la segunda ronda de la Copa del Rey al Sevilla FC, uno de los poderosos del fútbol español, que llega a Mallorca sin confianzas y avisado de que deberá fajarse para evitar lo que sería un descalabro.

En el partido de su vida, el más importante de la historia del club de esa localidad mallorquina de unos 10.000 habitantes, el Andratx quiere ponérselo difícil al todopoderoso Sevilla en una cita que los de Julen Lopetegui afronta con el déficit de las numerosas bajas que le han mermado en las últimas semanas, hasta siete en este caso y todas de jugadores determinantes.

El conjunto balear juega en el campo de césped sintético de Sa Plana, situado en la parte más occidental de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, una circunstancia, la de la hierba artificial, a la que los sevillistas intentarán adaptarse lo mejor posible y para ello entrenaron este martes en uno de ese mismo material de su Ciudad Deportiva.

Con el respeto hacia el rival por delante, un clásico en Lopetegui, y la dificultad de este formato copero a partido único, la diferencia de nivel es notoria. El Sevilla FC es segundo en LaLiga y, además, recuperó el ánimo en Bilbao (0-1) tras el mazazo de su eliminación de la Champions -jugará por alcanzar los octavos de final de la Europa League ante el Dinamo Zagreb.

Aún así, el guipuzcoano ha dejado claro que deberán competir bien ante un buen adversario y con ese problema añadido del césped artificial, al que le ha restado importancia, además de que tanto él como su plantel están advertidos, pues ya les tocó sufrir en la primera eliminatoria de la Copa del Rey al no superar al Córdoba CF, también de Segunda RFEF, hasta la prórroga (0-1).

Otro aviso que no pierden de vista es que el equipo 'andritxol', séptimo en el Grupo 3 de esa cuarta categoría del fútbol español, fue el único que eliminó a uno de superior categoría, el Real Oviedo (2-1), en la anterior ronda, con lo que se prevé que Lopetegui alinee a su mejor once posible teniendo en cuenta las lesiones.

Además de las de larga duración de Jesús Navas, Suso, En-Nesyri y Lamela, siguen de baja Marcos Acuña, lesionado hace dos jornadas, y Lucas Ocampos, que no estuvo en San Mamés, y se les ha unido ahora Fernando Reges, con molestias. El lateral Augustinsson y el central Diego Carlos están 'tocados'.

Han entrado en la convocatoria junto a siete jugadores del filial: el meta Alberto Flores, el lateral Juan María, los centrocampistas Juanlu, Nacho Quintana, Luismi Cruz y Zarzana, y el punta Iván Romero, que podría ser titular acompañando a Munir El Haddadi o al también marroquí Oussama Idrissi.

Frente a las lesiones y dudas en el Sevilla, la localidad de Andratx ha tirado la casa por la ventana para estar a la altura de su todopoderoso rival copero y continuar soñando tras eliminar al Oviedo. Se ha volcado con el acontecimiento y no queda disponible ni una sola de las 2.000 localidades puestas a la venta.

El club, fundado en 1957, ha aumentado hasta 2.000 el aforo de Sa Plana con gradas supletorias -800 más que en el choque con el Oviedo- y ha cumplido con todas las exigencias impuestas por la Federación Española de Fútbol para albergar uno de los duelos más atractivos de la segunda ronda de la Copa.

El equipo balear quiere "competir y divertirse", según coincidieron su presidente, Rafael Ribot, y su entrenador, José Contreras. Su plantilla está formada por jugadores que tienen que entrenarse por las tardes debido a que la gran mayoría compagina el fútbol con otras actividades. Muchos de ellos se ganan la vida ejerciendo de policías, electricistas, transportistas; también hay estudiantes de INEF, ingeniería y derecho.

El club dispone de recursos limitados, no puede pagar cifras elevadas y, de hecho, su presidente admitió a Efe que los ingresos por el partido ante el Sevilla han "salvado el presupuesto de toda la temporada". Las duras exigencias de las competiciones en Segunda RFEF y Copa del Rey han pasado factura, también, al once de Contreras, quien no podrá contar con cinco de sus jugadores más determinantes, entre ellos Marcos Jiménez y Jaime Calonge, éste último lesionado en la pasada jornada liguera.

- Alineaciones probables:

CE Andratx: Mingo o Vicens; Pep Vidal, Damiá Ramos, Guillem Palmer, Gerardo Bonet, Llabrés, Vinicius, Álvaro de Dios, Pau Pomar, Markus y Carlos Lorente.

Sevilla FC: Dmitrovic; Montiel o Juanlu, Koundé, Gudelj, Rekik o Augustinsson; Delaney, Rakitic, Óliver Torres; Óscar Rodríguez, Idrissi y Munir o Iván Romero.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Municipal de Sa Plana.

Hora: 19:00 horas (Cuatro).