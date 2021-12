"Una de las mejores zurdas que vi nunca", dijo Monchi hace unos días. El que estaba en la foto fue compañero suyo en aquel Sevilla que tanto sufrió a finales de los 90. Tal vez dijera eso para las nuevas generaciones, los que se han acostumbrado a ver a este club ganar y no se acuerden de esa época, pero también para los que añoran futbolistas como Vassilis Tsartas, un jugador que marcó una época en el club nervionense.

El 'mago' griego visitó Sevilla el pasado fin de semana y estuvo presente en el épico encuentro ante el Atlético de Madrid. Aunque ha seguido a su equipo a lo largo de estos años, no dejaría de admirar cómo ha cambiado el club. Si él vivió el peor lustro que se recuerda, con dos descensos y tres temporadas en Segunda, ahora se ha encontrado con un club que es habitual en Champions y al que incluso meten en la lucha por LaLiga.

"Aquí me tocó, desgraciadamente, una época muy mala comparada con la que lleva el club desde hace veinte años. También sé lo difícil que era dejar mi sello y mi huella aquí; y es un orgullo que la gente todavía se acuerde de mí y lo que disfrutó con mi fútbol", indica Tsartas a los medios del club, donde recuerda que había quien le achacaba que corría muy poco. Él lo tiene claro. "El fútbol no está en los pies, sino en la cabeza. Si tú estás preparado antes de recibir para saber qué vas a hacer, ya ganas. No hay un jugador más rápido que la pelota. Yo tuve compañeros con los que me entendía muy bien, y eso es lo más importante de un equipo, coincidir con el resto de la plantilla", señaló.

En este sentido, recordaba su conexión con la gran promesa, entonces, del sevillismo: Carlos Domínguez. "Yo tenía que saber las características de cada jugador. Carlitos era rápido, tenía que meterle el balón al espacio y no a los pies para no complicarle la vida. A Loren, igual, él tenía la movilidad y yo el pase. El pase es bueno gracias a la movilidad de tu compañero, no al revés. Sin movimiento no hay pase", destacaba.

Y recordaba la defensa que le hizo Marcos Alonso contra los que dudaban de su implicación defensiva. "Un atacante tiene que decidir en décimas", admite Tsartas, al que se recuerda no sólo por su juego sino po su efectividad a balón parado. "Yo me quedaba media hora dos días en semana practicando las faltas para luego ser tan bueno metiéndolas", explicaba.