JIM no se fía: "El Sevilla tiene una plantilla súper amplia"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, reconoce que el Sevilla FC es un equipo que está haciendo una temporada "brillantísima" en Liga, que sabrá compensar las muchas bajas que tiene, pero al que su equipo espera superar para seguir adelante.

"Es un equipo de Champions que está realizando una temporada brillantísima en Liga y que viene de ganar campeonatos europeos en los últimos años, pero somos el Real Zaragoza y queremos competir al máximo", añadía.

El preparador zaragocista ha destacado que su equipo tiene "mucha ilusión" por el partido y que ya está recuperado anímicamente del varapalo que supuso la derrota en Miranda de Ebro.

En este sentido, JIM ha señalado que no tiene muy claro el once inicial que puede poner en juego el Sevilla en La Romareda, pero ha explicado que frente al Cádiz jugó con un equipo "muy competitivo". "Tienen una plantilla súper amplia con jugadores de un nivel altísimo. Por diferentes motivos vendrán con bajas pero en Cádiz pusieron en juego un once muy competitivo", ha destacado.

El preparador zaragocista ha avanzado que, a diferencia de lo que había sido habitual en las dos primeras eliminatorias coperas, en las que ha puesto en juego en la Copa a un equipo con los menos habituales en Liga, en esta ocasión será "un híbrido".

"Vamos a mezclar debido a las bajas. Últimamente utilizábamos dos equipos, uno en Liga y otro en Copa pero el jueves habrá un híbrido con algunos hombres de los que jugaron en Miranda. Intentaremos buscar once competitivo en el día de Reyes, que será el mejor regalo que le podemos dar a la afición, y afrontamos el partido con toda la energía e ilusión de superar eliminatoria", resaltaba.

El preparador 'blanquillo' se ha mostrando "convencido" de que su equipo va a completar "muy buen partido a pesar de la buena dinámica del rival".

JIM espera que el equipo recupere la solidez que mantuvo en la primera vuelta tras las tres últimas derrotas consecutivas que ha sufrido: "tenemos un lapsus en los tres últimos partidos. No es normal que en las 19 primeras jornadas perdiéramos tres partidos y que ahora hayamos perdido tres consecutivos. Eso hay que cambiarlo".

Y el técnico zaragocista espera cambiarlo buscando que su equipo sea "competitivo" porque juega en casa y tratará de superar la eliminatoria para que sea el regalo de Reyes a su afición. "La Copa es un torneo en el que el Real Zaragoza tiene su historia. Además, jugamos en La Romareda y vamos a intentar dar una buena sensación y pasar la eliminatoria", apuntaba.