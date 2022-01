Lopetegui pide refuerzos para la delantera: "Cuanto antes y lo mejor posibles"

Julen Lopetegui no es muy dado a hablar de fichajes, sobre todo porque no es su cometido, pero ya ha dejado claro en anteriores comparecencias las necesidades que tiene el Sevilla FC en los últimos tiempos y no ha esquivado tampoco la pregunta ahora que se ha abierto el mercado.

"Está claro que necesitamos refuerzos. Antes no teníamos esa posibilidad y ahora se ha abierto el mercado, pero a la pregunta sobre el quién y el cuándo te la puede contestar Monchi", indicaba el técnico nervionense, que iba más allá y dejaba claro que la prioridad debe ser la delantera y, sin decirlo, que le faltaría más de un refuerzo para esa zona.

"Sabemos los jugadores importantisimos que no tendremos en toda la temporada -por Suso y Lamela- y la ausencia -de Munir y En-Nesyri- por la Copa de África. Estamos funcionando con dos jugadores ahí desde hace mucho tiempo. Esa necesidad es evidente. El resto, para Monchi", afirmaba.

Y admitía que si la pregunta es para el entrenador, la respuesta es clara: "Si me preguntas a mí, los quiero cuanto antes y lo mejor posibles, porque los necesitamos".