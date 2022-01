Lopetegui, sobre Koundé, el título de LaLiga y la "ventaja" del Betis en el derbi

Tras ni siquiera ser cuestionado (tampoco iba a responder, lógicamente) en la previa del encuentro ante el Getafe, el entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se ha referido este domingo al encuentro ante el Real Betis del próximo sábado (21:30 horas), correspondiente a los octavos de final del torneo del K.O., eliminatoria a partido único que se disputará en Heliópolis: "No hay mucho más que decir ante un derbi... Todos conocemos lo que supone para esta ciudad. El sorteo ha querido que sea en esta ronda y en casa del eterno rival, que puede ser la ventaja que tengan. Tenemos seis días para recuperarnos y prepararlo lo mejor posible".

De momento, afrontarán esta cita tras el sexto triunfo seguido en LaLiga ante "uno de los equipos más en forma de LaLiga, pues llevaba cinco partidos sin perder y es muy difícil" hacerle ocasiones. Además, te pueden hacer daño exponiendo poco", por lo que el de ex seleccionador nacional se vanagloriaba de haberlo "controlado bien, gestionando bien el partido y con el acierto de hacer el gol en la primera parte". En la segunda, quizás, les "faltó tranquilidad para hacer el segundo", pero Julen valora que hicieron "un buen trabajo", por lo que se mostraba "satisfecho, con la mancha de la lesión de Jules, que ojalá no sea nada importante, y que habla a las claras de la dureza y la exigencia de todas las competiciones".

Además, el vasco eludió presión al referirse al pulso con el Real Madrid por el título de LaLiga: "Por lo único que peleamos son los tres puntos en cada partido. Bastante complicado es eso ya. Todo lo demás son las cuentas que les gusta hacer antes de tiempo a los periodistas. Nosotros nos centramos en recuperarnos, con una base de 12-13 futbolistas desde hace dos meses. Estamos en tres competiciones y nos nos da para pensar en nada más. Con lo que sueño es que mañana no tenga nada Koundé. No me quita el sueño nada más que poder recuperar jugadores, porque llevamos mucho tiempo con 8-9-10 bajas, demasiadas".

Por último, no habló de sus ánimos ante el mal partido del central francés previo a su lesión en la espalda, que le hizo dejar su puesto a Gudelj en el descanso, ya que antes había tenido varias desaplicaciones en defensa, mostrándose muy nervioso, como cuando perdió un balón que a punto estuvo de aprovechar Maksimovic para hacer gol. "Creo que estaba haciendo un buen partido, como el resto del equipo. Y venía de hacer un buen partido también en Zaragoza", zanjó, arropando a su pupilo.