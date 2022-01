Comunicado del Sevilla... Jordán no podría jugar mañana

Tras lo acontecido en el Real Betis-Sevilla FC de Copa del Rey suspendido hoy poco antes del descanso, el club sevillista también ha querido sacar un comunicado en el que, como es lógico, condena los hechos y en el que deja claro que Joan Jordán no sólo no hizo teatro sino que no podría jugar mañana en el caso de que se reanude el partido, ya que debe estar 24 horas en "observación domiciliaria".

Éste es el comunicado publicado por el Sevilla:

"El Sevilla FC quiere trasladar todo su cariño a Joan Jordán, que por fortuna, y sin duda eso es lo único importante, se encuentra en su domicilio, tras haber recibido el impacto de un objeto arrojado desde la grada local en el transcurso del derbi. Joan abandonó el Benito Villamarín sensiblemente aturdido y fue trasladado al hospital, donde fue explorado y se le realizaron una serie de pruebas que marca el protocolo debido a la contusión. El diagnóstico final es de traumatismo craneoencefálico y el jugador se mantendrá en observación domiciliaria hasta que pase un periodo mínimo de 24 horas sin que existan síntomas de alarma.

El Sevilla FC condena el acto violento que ha sufrido hoy Joan Jordán, un hecho inaceptable en el mundo del deporte cometido por un individuo que, por supuesto, ni mucho menos representa a la afición del Real Betis ni a la forma de vivir el fútbol en nuestra ciudad. Asimismo, el club quiere pedir el mayor de los respetos para la figura de Joan Jordán, un profesional íntegro y una persona ejemplar que ha sufrido un ataque infame".