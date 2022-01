Lopetegui carga contra los jugadores béticos, la prensa, la Federación... "La cabeza no la puso Jordán"

Moderado con el rival, al que felicitó, y muy crítico con la prensa... y, sobre todo, con los jugadores del Real Betis que le señalaron a él y a Jordán como los 'instigadores' de la suspensión del encuentro. Julen Lopetegui acostumbra a ser parco en palabras, pero esta vez no pudo ocultar sun indignación.

"¿Cómo se puede jugar hoy cuando el jugador es el agredido? Me parece un acto lamentable que compañeros sean capaces de hacer estos comentarios en vez de poner el foco en Joan Jordán, que es el agredido. Y vosotros, la prensa, también. Todos tenemos responsabilidad. Aquí es o condeno o no condeno, o blanco o negro. (...) La cabeza no la puso Jordán. Ni suspendió el partido ni puso la cabeza", aseguró enfadado Lopetegui.

El técnico guipuzcoano, no obstante, excluyó de todo a la afición del Betis. "Lo primero, felicitar al Betis por pasar. Segundo, tened claro que la locura y el acto vandálico que sucedió ayer no representa a la afición del Betis. Es un riesgo que tiene cualquier equipo", indicó, antes de alzar la voz: "Y, tercero, y ahora elevo el tono, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas. Homofobia, violaciones.. Y aquí, poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Hay que poner el foco en cómo está Jordán. El que se ha quedado en casa ha sido Joan Jordan, mareado", aseguraba.

Y añadía sus críticas, especialmente, hacía la Federación Española de Fútbol. "La justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Se podía haber buscado otra fecha para el partido perfectamente. Habiendo posibilidades de jugar otros días como Madrid o el Barcelona. A partir de ahí, felicitar al Betis por la clasificación", afirmaba al tiempo que se le planteaba si se había pensado no jugar: "Podíamos no habernos presentado pero hemos tratado de jugar y de pasar la eliminatoria. Aquí ya sabes lo que hay, o te presentas o te eliminan de esta Copa y de las las siguientes. Ya sabemos lo que hay...".

En cuanto al partido en sí, Lopetegui cree que fue "muy igualado" y que, en esta segunda parte del encuentro, su equipo pudo "hacer daño" al rival, pero le "faltó algo de tranquilidad", mientras que "ellos -el Betis-, sin ocasiones, han marcado el 2-1". "Hemos tratado de jugar y eliminar. Ha sido un partido muy igualado en todos los aspectos. Han tenido que jugar jugadores que no estaban en buenas condiciones. Ha sido un partido sin ocasiones, pero en el que ellos han metido la que han tenido", aseguraba antes de pasar página: "Hay que tragar veneno, hacer la digestión y pensar ya en el partido del Valencia".