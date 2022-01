Monchi baja las revoluciones y pide reflexión: "Es una oportunidad histórica"

El que tenía el recuerdo del un Monchi enfadado tras la injusta derrota del Bernabéu tal vez podría esperar algo parecido después de todo lo acontecido en las últimas 20 horas y de que ni árbitros ni comités le dieran en ningún momento la razón al Sevilla FC, que había tenido que jugar sin Joan Jordán en la reanudación del derbi y se sentía perjudicado. Sin embargo, el director deportivo sevillista puso cordura en toda la tensión vivida en las últimas horas y pidió a todos moderación.

"La diferencia que hay entre aficionados y ejecutivos es que tenemos que estar por encima de cualquier circunstancia. Creo que me ha faltado en el campo darle la mano a poca gente del Betis. Como Rey Mago que he sido hace poco, os voy a pedir a todos que intentemos construir, que reconduzcamos la situación y busquemos un punto de cordura. Cada uno defendiendo lo suyo, pero intentemos construir. Es un momento de dar un ejemplo. El que pierde a aguantar el tirón. Sé cuál es mi sevillismo. Estoy muy dolido porque hemos perdido, pero esto es fútbol, punto", señalaba el León de San Fernando.

Por ello, tampoco añadir nada más a todo lo que se ha hablado en torno a los mensajes de los jugadores béticos contra Jordán y Lopetegui. "Yo también escribo algunas cosas en Twitter que algunas veces digo 'hostia, qué he escrito'. En el último derbi salí a saludar y me mataron. No es una falta de respeto a nadie. Si volvemos a ganar, volveré a salir. Todo queda ahí. Cada uno es responsable de sus actos y hace lo que cree oportuno", indicó.

Monchi, no obstante, también pedía reflexión a los comités en todo lo que ha rodeado a esta eliminatoria. "Saco de esta reflexión al Real Betis, que no tiene nada que ver. No han estado muy afortunados los comités con la decisión. Hoy no ha estado Joan Jordán aquí. Hoy no ha estado Jordán, no era una pantomima y no contar con el 100% de los que teníamos ayer ya era una desventaja. (...) Decidir ayer que se juega a las dos de la mañana, habiendo fechas, porque las había...", indicó.

Independientemente de todo, quiso pdir calma de cara al futuro. "Enhorabuena al Real Betis Balompié por haber pasado. Podemos hablar de fútbol y han pasado demasiadas cosas. Tenemos que intentar reconducir todos un poco lo que ha pasado. Entre los dos clubes y los medios transmitir cordura; han sido 20 horas complicadas. No sabemos lo que va a pasar en Europa League y para el 28 de febrero -día del próximo derbi- hay tiempo. Hay que disfrutar los derbis y ser un ejemplo para todo el mundo. Tenemos una oportunidad histórica de dar una imagen de cordura y normalidad, para recuperar el sentido de los derbis, sabiendo que el que gana disfruta y el que pierde sufre", destacaba.

"Es una derrota difícil de digerir porque es un derbi y en un torneo del KO, pero bueno tenemos que saber recuperarnos. Sabemos caernos y lo importante es levantarnos. No es excusa, pero hemos tenido una semana muy dura, las alineaciones de ayer y de hoy son realidades, pero hemos demostrado que nos sabemos caer y nos sabemos levantar", concluía.