Koundé se queda en tierra y Lopetegui mira a las promesas del filial

El Sevilla FC viajaba a Valencia con la intención de olvidar cuanto antes el mal trago liguero y seguir en la pelea por la cabeza de la tabla. Si habitualmente Mestalla es una plaza complicada esta vez lo es aún más debido a las bajas y a lo justos de fuerzas que llegan los pupilos de Lopetegui a este trascendental partido.

El técnico guipuzcoano se ha guardado hasta el final una lista en la que podría haber novedades hasta mañana mismo. De momento, según un video grabado por Diario de Sevilla, la principal baja podría estar en el centro de la defensa. En la expedición sevillista no habría estado un Koundé que se no jugó la primera parte del derbi, pero sí la segunda y que vuelve a ser duda ante el Valencia.

El central francés no tiene sustituto natural en la plantilla y Gudelj es el que suele ocupar su posición como central derecho en caso de ausencia. El serbio también es el que hace de Fernando cuando éste no está. Por fortuna, Fernando sí es una de las novedades que han viajado hasta la capital del Turia, por lo que Gudelj podría acudir al quite.

Pero, por si acaso, Lopetegui ha tirado de la cantera. Y, en concreto, de una de las perlas que ha jugado este año la Youth League con el juvenil. Se trata de Kike Salas, uno de los jugadores con mayor proyección, que también ha viajado. la presencia del canterano indica que difícilmente podrán contar con Koundé antes de que empiece el choque.

Lo positivo es que el Sevilla, sin Koundé, no ha perdido este año y sólo ha encajado un gol. Empató en Lille (0-0) en Champions, ganó en Vigo y Cádiz, ambos por 0-1, e igualó en Elche (1-1).

La otra ausencia es un Dmitrovic que fue baja en el derbi y que, pese a que estuvo el domingo en la concentración previa al 'segundo derbi', no jugó por la tarde y mañana podría volver a dejar la portería en las manos de Alfonso Pastor.