La 'alegría' de Gnagnon tras "un período delicado a nivel personal"

Joris Gnagnon vuelve a ser noticia, estrictamente por el fútbol, mucho tiempo después. El ex del Sevilla FC suma media hora de juego en los dos últimos años, la que disputó la pasada temporada ante el Ciudad de Lucena en Copa del Rey; fue despedido por el club de Nervión con la presente temporada ya comenzada por un presunto sobrepeso, 'camuflado' con una definición más suave de "falta de profesionalidad"; y tras llegar a un acuerdo el pasado 26 de noviembre con el Saint-Etienne de su país hoy era presentado, aunque aún no está en forma para poder ayudar a su equipo...

Y es que ése es su primer objetivo, sumar en un histórico del fútbol galo que marcha colista de la Ligue 1 y tiene la salvación a seis puntos.

"Estoy muy feliz de unirme al AS Saint-Étienne. Después de un período delicado a nivel personal, tengo dos desafíos por delante: encontrar mi nivel en el campo para recuperar la confianza que los técnicos me han dado y ayudar a ASSE a mantenerse en Primera división. Haré todo lo que pueda por ello", aseguraba el exsevillista, que no lo ha debido pasar bien en estos meses tras quedar señalado por su falta de discilina.

Joris Gnagnon es el quinto refuerzo invernal del Saint-Etienne tras los de Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub y el exvalencianista Eliaquim Mangala, pero sólo ha firmado hasta final de temporada en un equipo donde lucira el 23 a la espalda.

"Queremos que se prepare lo mejor posible para estar disponible lo antes que sea posible", aseguraba Pascal Dupraz, entrenador de ASSE, que espera que Gnagnon les pueda ayudar en su "búsqueda de la permanencia".