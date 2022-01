Pablo Sanz analiza las bajas, los fichajes, el futuro de Diego Carlos, Jordán y el regreso de Navas

Pablo Sanz, segundo entrenador del Sevilla FC, era el encargado de valorar el duelo que va a enfrentar al conjunto nervionense con el Celta ante la indisposición que aquejó a Julen Lopetegui antes del encuentro ante el Valencia y que le tiene, aún, recluido en casa.

El técnico catalán quesi aclarar que Lopetegui "se encuentra mejor" y que espera estar al frente del equipo "lo antes posible". Aunque ahora tendrá dos semanas para recuperarse, porque después de partido hay un parón por las selecciones americanas y sólo habrá jornada de Copa en los próximos quince días.

Sanz analizó todo lo que rodea al choque, un rival muy peligroso, en especial lejos de Balaídos, la situación actual del equipo sevillista tras caer en la Copa y empatar en Valencia y, sobre todo, el gran número de bajas que acumula y a las que se han unido en los últimos días Idrissi y Óscar, cedidos a Cádiz y Getafe, respectivamente.

- Situación de los lesionados

"Ya sabéis que estamos pasando unos meses complicados por las lesiones y el Covid. En Valencia sólo pudimos hacer dos cambios de la primera plantilla. A ver si mañana podemos recuperar a alguno".

- ¿Cómo se supera esta situación?

"Gestionándolo. Son muchas bajas. Ahora se han ido Óscar e Idrissi. Y esperemos que llegue alguno más antes de final de mercado. Aunque eso es función de Monchi y el está haciendo su trabajo".

- Las grandes dudas para mañana

"Estamos a expensas de las pruebas con Dmitrovic y ojalá pueda llegar. La otra duda es Gudelj. De Valencia se han recuperado, había pocos días pero no se han añadido bajas".

- El regreso de Jesús Navas

"Con Jesús tenemos que ir día a día, haciendo tratamiento. Su regreso dependerá de sus sensaciones. Esperamos recuperarlo lo antes posible porque es un jugador muy importante.

- Cómo está el equipo mental y físicamente para jugar tres partidos en siete días

"Es un calendario muy apretado. Por ejemplo, el Celta no juega Copa y nosotros sí lo hicimos. Desde que comenzó la temporada estamos al límite, pero este equipo se sabe sobreponer a las dificultades, lo estamos demostrando y esperamos que mañana podamos lograr los tres puntos".

- ¿Puede mejorar después de dos partidos sin ganar?

"En Valencia se jugó un buen partido y lo merecimos ganar. A veces el fútbol no te mereces ganar y ganas, y en Valencia sucedió al contrario. El equipo está bien y esperamos el partido de mañana con ansias para poder ganar".

- El Celta...

"Nos enfrentamos a un gran rival, que está en un gran momento, ya que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos; y que tiene grandes jugadores, una fase ofensiva muy buena, y a uno de los mejores futbolistas de LaLiga, que es Iago ASpas. P pero no sólo él, Mina es un delantero muy completo, Brais, Denis, Cervi, Nolito... es un gran equipo, tiene un gran entrenador y lo está demostrando'.

- Muy peligroso lejos de Balaídos

"El Celta es peligroso en casa y fuera. Tte castiga mucho las pérdidas y tiene un jugador como Aspas, que si tienes más pérdidas te puede castigar".

- Contacto directo con Lopetegui

"Lopetegui confía en su gente. Qque se cuide y esté tranquilo en casa y ya nos encargaremos nosotros del partido. Él es el líder de este equipo y comentamos muchas cosas. Y también confía en los jugadores, que lo conocen perfectamente y saben cómo afrontar el partido ante el Celta".

- Situación de Diego Carlos ante la oferta del Newcastle

"Lo veo bien. Es un tipo maduro. Contra el Valencia hizo un buen partido y lo veo centrado. Espero que esté muchos años con nosotros. Lo otro ya no lo podemos controlar".

- Pitidos a Joan Jordán en Mestalla

"Esta pendiente del aprtido y no oí muchas pitadas, pero sí es así me parece lamentable. Un jugador agredido que sea silbado es sorprendente. Parece que normalizamos esto y que va en función de la gravedad, de si sale sangre o no. Llevamos unos días un pocos sorprendentes".

- Convocatoria de Ocampos con Argentina

"Los calendarios no los hacemos los entrenadores. Sabemos que puede pasar. Estoy contento por Lucas y por los demás. Los calendarios son apretados y los jugadores van a límite, pero ahí tampoco puedo añadir nada porque las fechas son las que son".