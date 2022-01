Un mito del United carga contra Martial: "Él no ha hecho lo suficiente"

La salida de Anthony Martial ha abierto un debate en torno al Manchester United. La mayoría de aficionados y del entorno de los 'Red Devils' coincidían en que lo mejor, viendo lo poco que jugaba, era que se fuera cedido, pero algunos culpaban a los técnicos y otros al propio jugador.

El futbolista galo apenas ha contado en la presente campaña y ya la pasada temporada jugo de forma muy intermitente a las órdenes de Solskjaer. Aunque con la llegada de Ronaldo veía cortada la opción de jugar en la posición donde es más decisivo, de '9', y ya el pasado año, el técnico noruego se decantó por Cavani para ocupar un ataque que en la 19/20 compartían el hoy jugador sevillista y Lukaku.

Uno de los que no ha dudado en comentar su salida es un mito del United, Rio Ferdinand, que en su podcast 'Vibe with Five' no ha dudado en ser muy crítico con un jugador que, según él, podía haber dado más.

"Martial ha mostrado destellos durante toda su carrera en el United que pensabas: 'Este chico puede ser muy especial', pero luego tenía momentos donde no convencía y pensabas que no era suficientemente bueno", asegura el excentral británico, en cuyo homenaje, precisamente, participó el Sevilla.

Ferdinand califico al hoy delantero del Sevilla FC de ser un jugador "inconsistente" y poco sacrificado, que podía haber dado más en el Manchester United. "Creo que Martial no movía lo suficiente el balón y no hacía carreras a la espalda de la defensa a pesar de que es rápido. A veces hay que variar la forma de atacar a los rivales y no puedes tener siempre el balón en los pies. Tienes que variar tus formas de atacar atacar. Creo que él no ha hecho lo suficiente. Si quieres ser un equipo ganador, no puedes tener gente inconsistente en la plantilla", reiteraba.

En este sentido, espera que el internacional francés aprenda lejos de la Premier League y rinda cuando regrese. No en vano, la quedan dos años de contrato. "Martial lo necesitaba. Necesita jugar, ser regular y empezar a jugar minutos de manera constante. Desde el último año o incluso más, Martial no ha sido regular y necesitaba este tiempo. Espero que mejore mientras esté cedido y que libere algo de espacio para que el United vaya a por alguien más", afirmaba.

El nuevo fichaje del Sevilla ha admitido que llega al club de Nervión para tener esos minutos y la continuidad que le faltaban en los Red Devils y, si es posible, para ayudar al Sevilla a ganar títulos.