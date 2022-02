Lopetegui recupera efectivos de cuatro en cuatro

Julen Lopetegui al fin sonríe tras un mes con más disgustos de los esperados. El técnico del Sevilla FC no sólo tiene ya a Martial, sino que también ha recuperado a los tres internacionales marroquíes y, lo mejor, dispondrá al fin d su capitán, Jesús Navas, tres meses después de que se lesionara ante Osasuna.

El palaciego se retiró en último partido del mes de octubre. Aunque en principio iba a ser una lesión de dos meses, los problemas se han ido alargando y no ha sido hasta este arranque de febrero cuando ha vuelto al grupo.

Ya dijo Lopetegui que su regreso se iba a decidir en función de las sensaciones que tuviera y éstas parecen ser al fin positivas, aunque irá entrando poco a poco para que no recaiga después de una lesión tan delicada.

Navas era una de las novedades en un miércoles en el que también han llegado Yassine Bono, Youssef En-Nesyri y Munir El Haddadi tras su eliminación ante Egipto del pasado domingo. En-Nesyri, que se fue siendo duda, ya ha jugado con asiduidad con Marruecos, por lo que estará disponible para enfrentarse a Osasuna este sábado, al igual que Munir, lo que abre mucho en número de efectivos en la delantera.

A este partido llegarán justos Ocampos y el Papu Gómez, aparte de Montiel y Acuña, pues no se incorporarán hasta mañana a los entrenamientos. Los cuatro jugaron ante Colombia, aunque los dos primeros no disputaron todo el encuentro. Más tarde lo hará un Tecatito Corona que aún tiene que jugar mañana un último compromiso de clasificación para el Mundial. Lo bueno de todo ello es que el preparador sevillista, esta vez, sí contará con alternativas y no tendrá que forzar.