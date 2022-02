Lopetegui analiza el mercado de fichajes, las opciones que tiene el Sevilla de ganar LaLiga y un mes de febrero "decisivo"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, después del último entrenamiento del conjunto blanquirrojo antes de viajar esta tarde a Pamplona para enfrentarse al CA Osasuna este sábado en la jornada 23 de LaLiga. El preparador vasco, que ha analizado el estado de la enfermería y el posible debut de Anthony Martial, ha analizado el mercado invernal de fichajes, las opciones que tiene su equipo de luchar por ganar el campeonato doméstico y, sobre todo, a su próximo rival, que es su única preocupación a día de hoy.

El Sevilla FC, segundo clasificado en la tabla de Primera división a sólo cuatro puntos del liderato, tiene la oportunidad de meter presión a un Real Madrid herido tras su eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Athletic Club (1-0). Un triunfo de los nervionenses en tierras navarras les situaría a una sola unidad del primer puesto de la clasificación, pero Lopetegui ya ha dejado claro en repetidas ocasiones que no es amigo de hacer cuentas ni de mirar más allá del próximo partido.

Como es habitual en el técnico de Asteasu, recela al máximo de Osasuna, un conjunto para el que sólo tiene elogios: "Es un equipo que lleva trabajando 10 días con todos sus efectivos centrados únicamente en este partido, nosotros no hemos podido contar con el grueso de los jugadores hasta ayer y a ver si pueden llegar o no. Es un equipo muy agresivo, con las cosas muy claras".

"Es cierto que tienen dudas en el lateral derecho, pero tienen jugadores que pueden actuar ahí. Ramalho, Martínez, Unai o incluso Moncayola, al que ya han usado ahí. Pueden jugar también con línea de cinco defensas... Ya veremos, pero haga lo que haga es un rival que defiende muy bien y que tiene mucha calidad en el tramo final de juego, con mucha presencia ofensiva, gol y mucha energía. Si hay un campo que aprieta y exige es El Sadar. Tenemos que estar preparados para hacer un buen partido", añadió.

Lopetegui valoró la plantilla que tiene al cierre del mercado, pero no cree que esté obligado a luchar por LaLiga: "No. La obligación que tenemos es la de competir para intentar ganar cada partido y eso es muy complicado. Tenemos ilusión por ganar cada partido y ya veremos dónde podemos llegar. Hemos logrado hacer dos de las mejores temporadas de la historia del Sevilla FC y eso es muy complicado. No nos alejamos más allá del próximo partido, estamos en pleno corazón de la temporada y al final ya veremos dónde fuimos capaces de llegar y nos pondréis nota. Lo otro es una película para vosotros".

"Estoy encantado de que ya se haya cerrado el mercado, que vuelvan los chicos de las selecciones y podernos centrar con continuidad en la competición más importante de todas que es LaLiga. El mercado de fichajes genera incertidumbre y todo eso ya pasó. Estamos muy satisfechos con los que han venido. Está el hándicap de la adaptación, pero trataremos de que sea lo más rápida posible y seguro que nos van a ayudar mucho. Estamos encantados con la plantilla que tenemos", remarcó sobre el trabajo de la dirección deportiva comandada por Monchi.

Febrero llega con una media de cuatro partidos cada 10 días, con una eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League y con un derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán para cerrar el mes el día 27: "Estamos muy ilusionados y concienciados en la dificultad de cada partido y de cada rival. De palabra y con hechos. Físicamente estamos como estamos y lo preparamos de la mejor manera posible. Cada partido y cada momento es definitivo. Este mes es definitivo, pero el que viene también. Si quieres luchar por objetivos importantes tienes que ganar todos los partidos. Cada partido es el más importante".