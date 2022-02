Lopetegui resuelve dudas para mañana: Martial, Ocampos, Montiel, Delaney...

Con varios jugadores (Navas, Fernando, Ocampos, Delaney...) fuera casi toda la semana y Montiel lesionado en Pamplona, la pregunta lógica para Julen Lopetegui era con cuáles podría contar y cuáles no para el importante partido que mañana abre la jornada de LaLiga y que enfrenta al Sevilla FC y al Elche. Y aunque el técnico sevillista no lo dijo abiertamente sí dio pistas de los que puede utilizar y los que no.

Está claro que no contará con ninguno de sus laterales derechos, que Delaney y Ocampos podrían tener su oportunidad, que Martial podría cambiar de posición... Muchas dudas que no se resolverán hasta antes del partido.

"Unos van a estar y otros no. Montiel está descartado, tuvo una lesión en Pamplona y no estará. Tenemos todavía margen de horas. La solución la veremos mañana, en base al tiempo veremos la mejor opción", señalaba Lopetegui cuando era preguntado por las bajas. A la ausencia de Montiel añadió la de un Jesús Navas que aún no está para jugar tras cuatro meses lesionado y al que el entrenador nervionense espera como agua de mayo. "Ojalá que Navas esté cuanto antes con nosotros, pero de momento no está disponible. Es otra de las bajas importantes. Estamos deseando y esperando que llegue en las mejores condiciones para ayudar en el tramo final de temporada", añadía.

En cuanto al resto de dudas, sí dejó claro que Delaney entrará previsiblemente en la lista, aunque no cuantos minutos tendrá. "Delaney ha podido entrenar con el grupo. Es de los que llegan, pero lleva un mes y pico lesionado. Está a disposición y veremos si de inicio o no cuándo lo usaremos", indicó.

Y que Ocampos, apartado del grupo toda la semana, sí se ha probado en esta última sesión. "Lucas ha tenido un entrenamiento adaptado. Tenemos margen de horas. Vamos a esperar un poco porque tiene molestias", advertía.

Lopetegui no sólo tendrá dudas hasta última hora para ver con qué jugadores cuenta sino también, con los que están bien, para colocarlos en el rompecabezas que tiene por delante. Y uno de los que podría ser la solución en varias posiciones es un Martial que se estrena ante su público. "Es un jugador que se puede adaptar a diferentes roles, puede jugar en la izquierda, detrás de un punta, arriba... Lo importante es el rendimiento individual en cada posición y él nos puede ayudar en varias posiciones", aseguraba. El francés podría repetir en la izquierda, como en Pamplona, pero también dar opciones de '9', donde En-Nesyri está recién llegado.