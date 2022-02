Tuchel pedirá un esfuerzo por Koundé

Barça, Manchester United, Liverpool, Manchester City... Media Europa está pendiente del Sevilla FC este año. Y no sólo porque esté aspirando a ganar LaLiga o porque haya logrado conformar el que posiblemente sea el mejor plantel de su historia sino porque tienen intención de contar con alguno de sus pilares.

Entre ellos, parece claro que Koundé es el más apetecible. Fijo en la selección campeona del mundo, joven y contrastado, el central galo lleva ya dos años y medio jugando entre rumores y noticias sobre una posible marcha.

A la hora de la verdad, sólo dos clubes fueron a por él. El City en 2020 y, sobre todo, el Chelsea en el verano de 2021. Sin embargo, los 'Blues' no estaban dipuestos a llegar a los 80 millones que marcaba la cláusula ni a los 70 por los que el Sevilla habría negociado. Pero no se han olvidado de él.

Desde Londres llevan tiempo dejando caer que este verano sí será propicio. Y, según asegura el periodista Fabrizio Romano, Tuchel es su gran valedor. "El Chelsea sigue pensando en Jules Kounde como una posibilidad seria para su defensa. Thomas Tuchel quiere a este jugador. La directiva del Chelsea está convencida de que sería el fichaje perfecto, por lo que volverán a intentarlo en los próximos meses... La cláusula de rescisión es de 80 millones de euros", publicaba.

La realidad es que Koundé no es el único central de primer nivel que van a tocar los londinenses y entre las posibles llegadas también se encuentra el juventino De Ligt, pero es que el Chelsea va a perder este verano a Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta... y quiere renovar su defensa con jugadores jóvenes.

Tuchel quiere al menos dos futbolistas de primer nivel y con estas salidas, el Chelsea se volcará en fortalecer su defensa. Es la línea a la que el técnico alemán da más importancia.

El Sevilla, hasta ahora, ha ganado los pulsos y no ha querido vender. Tampoco lo hizo en el caso del Newcastle y Diego Carlos. Pero este verano no sólo será difícil resistirse para ajustar cuentas sino porque, previsiblemente, los pretendientes sí vendrán con los millones que de verdad vale el jugador. El hecho de que nombres como el de Luiz Felipe aparezcan en el horizonte es una prueba de ello. Eso sí, el que no tenga 'cash' para entrar en la puja que se avecina, que ni se lo piense. Un aviso para Xavi.