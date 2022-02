Martial, el elegido

Aunque parte de las dudas se han aclarado para el partido de esta noche antew el Elche con la baja de Ocampos y lo justo que llegaba Fernando, el gran debate se encontraba en quien ocuparía el puesto diestro en el tridente del ataque sevillista.

Hasta cinco candidatos previsibles podía opositar al mismo. Algunos de ellos dependiendo de que no se dieran otras bajas y tuvieran que retrasar o cambiar su posición.

El único candidato si estuviera bien sería Ocampos, pero el argentino no se ha recuperado a tiempo y ni siquiera ha entrado en la convocatoria sevillista, lo que abre totalmente el abanico. Sin Suso y Lamela, Tecatito Corona sería el sustituto natural, pero también lo es para el lateral diestro, donde no están Montiel y Jesús Navas. El mexicano jugó sus últimos partidos en el Oporto en esa posición y lo ha hecho en más ocasiones a lo largo de su carrera. Además, viendo lo ofensivos que son los carrileros del Sevilla FC no se podría descartar esa solución, con un jugador, también ofensivo, por delante.

Y tal vez sea en la que han pensado los aficionados sevillistas, quienes en la #EncuestaHelvetia sitúan en ataque, por la derecha, a un Martial que, aunque es un '9', puede jugar en todos los frentes de ataque. Como dijo ayer Lopetegui, lo importante no es la posición que ocupe sino su rendimiento. "Es un jugador que se puede adaptar a diferentes roles, puede jugar en la izquierda, detrás de un punta, arriba... Lo importante es el rendimiento individual en cada posición y él nos puede ayudar en varias posiciones", significaba el técnico sevillista.

El delantero francés, que debutó en el Sevilla la pasada semana entrando por la izquierda, podría dejar esa posición al Papu Gómez, quien llegó muy justo en El Sadar de su 'gira americana', y adoptar otra posición diferente. La alternativa lógica sería Tecatito Corona, aunque en ese caso Koundé jugaría de lateral diestro y, previsiblemente, Diego Carlos y Rekik como centrales.

En cuanto a las otras dos opciones. En Pamplona, Lopetegui cubrió las carencias con Oliver Torres, pero el extremeño no debió convencer mucho porque no cuenta con muchos seguidores para repetir en esa posición. Menos aún tiene un Munir al que Lopetegui ha situado en varias ocasiones ahí a lo largo de los últimos años y, en especial, en las semanas previas a que se marchara con Marruecos a jugar la Copa de África.

Y todo ello sin contar con los canteranos, algo que no sería descartable. La solución llegará en unas horas, pero lo seguro es que, por fin, Lopetegui tiene alternativas fiables para cubrir una posición que parece 'maldita' en la presente temporada.