Rafa Mir, sobre su gol, el sufrimiento arriba y la ilusionante Europa League

Rafa Mir fue el tercer delantero centro con el que Lopetegui trató de desequilibrar un partido que se le estaba atascando al Sevilla FC. Por fortuna para él, el Papu Gómez rompió ese equilibrio y eso le dio más espacios para maniobrar y buscar el remate. La primera que le llegó, a pase de Martial, fue dentro.

"He visto que ha sido un buen centro, que el cabezazo iba bien colocado y ha habido suerte y ha ido dentro", narraba el delantero del Sevilla, quien cree que el equipo nervionense debí haberse adelantado mucho antes: "Creo que el equipo ha estado bien, hemos dominado de principio a fin, hemos tenido ocasiones y, al final, hemos dejado los tres puntos en casa, que es lo queríamos".

Lo que no encuentra explicación el punta del Sevilla FC es a lo mucho que les cuesta hacer goles últimamente. "Analizaremos eso, pero hoy lo hemos intentado durante los 90 minutos. No vamos a hacer gol en todas las ocasiones. (...) Al final todos trabajamos y buscamos dar lo que tenemos, cuando entra bien y si no, hay que seguir trabajando", aseguraba Rafa Mir, que esta vez sí estuvo muy certero.

Aparcada LaLiga, ya piensan en una Europa League en la que tienen puestas muchas esperanzas. "Estamos muy ilusionados. Sabemos la historia que tiene el Sevilla con la Europa league e iremos a buscar la victoria en todos los encuentros. A partir de ahí, a ver donde llegamos", concluía.