Acuña, tras su renovación, recuerda el gol del derbi, sueña con LaLiga...

Era una de las mejores noticias. Y aunque aún faltan algunas piezas importantes por cerrar, la renovación de Acuña hasta 2025 asegura la presencia en Nervión del que, posiblemente sea, el mejor lateral zurdo de Liga.

El 'Huevo' sólo lleva temporada y media en el Sevilla FC pero desde el principio se ganó el corazón de sus aficionados. Y no sólo por su garra, donde pocos le ganan, sino por la gran calidad que atesora y por las ganas que pone en cada jugada. En este tiempo ya ha vivido momentos claves en la entidad y se ha hecho indispensable para su técnico.

En una entrevista con los medios del club, el jugador de Zapala analiza la situación actual, cómo se siente en este equipo, su relación con unos aficionados que le idolatran y recuerda algunos de sus mejores momentos desde que llegó al Sevilla FC.

"Tengo varios momentos -importantes- en el Sevilla, pero voy a elegir dos. El día que me puse la camiseta, sabía lo que quería y estaba muy feliz. Luego el gol del derbi, porque marcar en un partido así es algo que sueñas", rememoraba Acuña, que hacía balance de estos 18 meses que lleva en la capital hispalense y apuntaba muy alto en sus objetivos futuros: "Objetivos tenemos muchos. Estamos ahí en LaLiga y queremos dar pelea hasta el final. Lograr cosas importantes, lo que hace que el club crezca y uno también" (...) Sueño con seguir logrando los objetivos que tenemos en mente. Hay que seguir peleando todo lo que nos toca y creo que lo vamos a recompensar con algún título, si Dios quiere".

El 'Huevo' es un jugador especialmente querido por la grada sevillista y no sólo por su pundonor. Y él se siente como si hubiera estado aquí siempre. "En la grada se siente lo mismo que en Argentina. Tienen la misma pasión y eso a uno le hace jugar mejor y levantarse. El apoyo se siente. Me sorprendió un montón y es muy lindo. (...) Yo creo que ellos han visto que entrego todo, que siempre juego al 100% y no me guardo nada".

Un empuje que también tienen sus compañeros y que ha llevado al Sevilla a encarar el último tercio de LaLiga a sólo cuatro puntos del líder y con serias opciones de pelear por el título hasta el final. "El equipo es una familia, un grupo de amigos que en la cancha estamos unidos y somos hermanos. Cuando estás en el club somos todos hermanos y yo eso, la primera vez que llegué a la pretemporada, ya lo sentí", admitía, aunque luego, como reconoce, se suele juntar más con sus compatriotas, que en este equipo son 'multitud'.

Eso tal vez le hiciera que su paso de Portugal a Sevilla no se notara, que se adaptara rápidamente y que su rendimiento fuera máximo desde el primer minutos. "Estamos muy contentos. Venimos de estar tres años en Lisboa y pasar a Sevilla era un reto. Sabíamos cómo era la ciudad y se adaptaron muy bien. Están aquí muy felices", destacaba. Por eso tal vez tenía claro que quería continuar: "Son un montón de cosas, el esfuerzo, el valor que le dan a lo que hago... Siempre trato de dar lo mejor y los resultados creo que están a la vista. Valoro mucho esta renovación".

