El golazo del francés llegó tras una gran contra del Sevilla FC al borde del descanso

El tercer tanto del Sevilla FC, que logró el francés Anthony Martial ante el Dinamo de Zagreb, ha sido declarado mejor gol de la semana de la Liga Europa.



La jugada que permitió al francés estrenar su cuenta fue espectacular y partió de un robo en el borde del área sevillista, Ocampos lanzó el contragolpe, dio un pase en profundidad sobre la cabalgada de Acuña, centro el aegentino al borde del área y el balón le llegó al Papu, que finalmente pasó a Martial, el francés, finalmente, batió al meta Livakovic con un sutil disparo cruzado raso.

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! ??@Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr