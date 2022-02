La lista del Sevilla para viajar a Barcelona

Aunque a veces se guarda las cartas hasta última hora, en esta ocasión, Lopetegui ha decidido hacer pública la lista de convocados del Sevilla FC que viajan esta tarde a Barcelona y entre los que se encuentra el brasileño Diego Carlos, la gran duda para el partido de mañana.

El técnico sevillista aclaraba en rueda de prensa que no sólo iba a tener la conocida baja de Rekik, lesionado ante el Dinamo Zagreb, sino que por la cercanía entre ambos partidos habría alguna baja más. Y que iban a viajar antes para que los jugadores pudieran descansar en el hotel y, tras ello, ver en qué condiciones se encontraban para afrontar el partido.

Ante las dudas ha decidido llevarse a 23 futbolistas, todos los que podrían jugar, y decidir sobre la marcha. Entre esos 23 convocados hay cuatro futbolistas del filial. Entre ellos está Valentino, dadas las carencias que el equipo tiene en el lateral derecho.

No sólo es duda Diego Carlos sino que está por ver cómo se encuentra Corona, entre algodones toda la semana tras sufrir varias duras entradas en el Elche-Sevilla; y también decidir si Navas está para 90 minutos.

En el caso de que Diego Carlos no jugase o Corona no estuviese para salir de inicio, Lopetegui no tendría alternativas y debería jugar con una defensa formada por Navas, Koundé, Gudelj y Augustinsson. El capitán, que apenas jugó los últimos minutos ante el Dinamo -y lo hizo de extremo-, tendría por tanto que forzar. Aunque si Corona está bien siempre podría este jugar ahí.

Lógicamente, no viaja Rekik, que tuvo que retirarse ante el Dinamo y que Lopetegui lo ha descartado por un tiempo, ni tampoco los argentinos Acuña y Montiel. El 'Huevo' debe cumpplir un partido de sanción tras ver la amarilla ante el Elche y Montiel aún no se ha recuperado de la lesión que sufrió hace algunas semanas. Suso y Lamela ya hace tiempo que no están. Y al primero ni se le espera este año.

Ésta es la lista de convocados del Sevilla FC para jugar ante el Espanyol: Dmitrovic, Bono, Jesús Navas, Gudelj, Tecatito, Augustinsson, Diego Carlos, Koundé, Fernando, Jordán, Rakitic, Delaney, Oliver Torres, Papu Gómez, Ocampos, Munir, Rafa Mir, En-Nesyri, Martial, Luismi, Carmona, Alberto y Valentino.

El equipo hispalense quedará concentrado en la Ciudad Condal y se enfrentará al conjunto perico a las 14:00 horas, en el Estadio de Cornellá-El Prat.