Lopetegui 'pasa' de LaLiga, ensalza al Espanyol y valora el papel de Bono

"Nuestro único rival juega a la misma hora que nosotros", avisa el preparador del Sevilla FC

Independientemente de las bajas en defensa, del poco descanso acumulado, de la presión existente o de qué equipo tendrá que sacar para enfrentarse al Espanyol, Julen Lopetegui dejaba claro que su pensamiento sigue estando en ganar el partido. Ni en LaLiga, ni en el Madrid ni en la Europa League.

"No estamos pensando en ni ningún objetivo que no sea ganar el partido de mañana, nuestro único rival juega a la misma hora que nosotros", indicaba el entrenador del Sevilla en referencia a si podía partir con ventaja saber el resultado del Madrid, el único equipo que, a día de hoy, el Sevilla tiene por delante. Al tiempo que reiteraba que no piensa mirar más allá. "Nuestro único objetivo es ser capaces de afrontar cada partido con la ambición de ganar, eso es lo que nos mueve. Esta semana el contexto de dificultad es máximo y de donde venimos, pero nos obliga a recolocarnos muy rápido", añadía Lopetegui.

El preparador sevillista no quiere, pese a ello, excusas. Sabe lo que es jugar en varias competiciones y lo que significa competir en la Europa League, que tiene los partidos los jueves. "Es lo que hay, la Europa League se juega los jueves y el margen de Laliga es de tres días; además, los cruces son muy duros y en Liga son siempre partidos muy complicados ante rivales de gran nivel, que afilan las uñas durante toda la semana. Hay que aceptar ese reto y superar al rival que nos toque, en este caso el Espanyol", afirmaba.

Precisamente, sobre el Espanyol, sólo tenía palabras de elogio. "Yo he visto varios partidos suyos y me parece muy buen equipo. Tiene grandes jugadores, algunos de ellos internacionales; y está en un gran momento de forma. Cuenta con muchas variantes ofensivas, está muy bien dirigido, compite muy bien y ha hecho muy buenos partidos en casa, ante la Real Sociedad, casi le gana al Barça... Ése es el rival que espero y que lleva toda la semana preparando el partido", indicaba Lopetegui, que pedía pasar página de lo vivido el jueves y no pensar, a su vez, de lo que le espera en Croacia: "Nosotros tenemos que centrarnos en la competición liguera y competir de la mejor manera posible para superar a un gran rival como el Espanyol".

Y si ante el Dinamo Zagreb, Bono fue clave, Lopetegui no espera menos de cualquiera de sus jugadores. "Al final tiene la misión específica que tiene y él potero tiene la de parar. Nosotros estamos contentos con todos los jugadores que tenemos. Con Bono, con Marko... la competencia sana hace que salga ganando el equipo y contentos con el rendimiento que ha tenido, afirmaba.