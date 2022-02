A lo que se agarra el Sevilla en su recurso para tratar de 'salvar' a Koundé

Los servicios jurídicos del Sevilla FC buscan que le levanten la sanción o, al menos, le den la cautelar

Parece difícil, pero dada la situación que atraviesa el equipo, el Sevilla FC va a tratar de contar con Jules Koundé para el derbi ante el Real Betis del próximo domingo.

El jugador francés vio ante el Espanyol una amarilla por derribar a un contrario y, posteriormente, una cartulina roja por quitarse de encima a Puado, que le estaba agarrando. El colegiado González Fuertes interpretó como agresión esta última acción y no dudó en expulsarlo.

Así lo reflejó en un acta, en la que decía que había golpeado con ambos brazos y había usado un exceso de fuerza para deshacerse de su rival. "En el minuto 76 el jugador (23) Kounde, Jules Olivier, fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un adversario con ambos brazos con uso de fuerza excesiva tras haber sido objeto de infracción", reflejaba el escrito del árbitro asturiano.

Siete minutos antes ya había calificado de temeraria la acción por la que vio la amarilla: "En el minuto 69 el jugador (23) Kounde, Jules Olivier fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario en la disputa del balón de manera temeraria".

Ante esto, los servicios jurídicos del Sevilla FC van a hacer un escrito para que le quiten la roja o, al menos, le retiren la primera amarilla y dejen la segunda en una cartulina de ese color.

Se agarran para ello en el caso de la expulsión a que en las imágenes no se ve claramente que Koundé impacte con las dos manos sobre el mencionado Puado y a que éste exageró el golpe. Y, en el caso de la amarilla, que Koundé tocó antes la pelota, despejó el balón y, por la inercia, acabó después golpeando a su rival.

No es fácil que ninguno de los recursos salga adelante, pero desde el club agotarán todas las vías para ver si logran rebajarle la sanción o, al menos, obtener la cautelar y que pueda jugar el derbi. No en vano sin Rekik, con Jesús Navas y Montiel recién recuperados y Diego Carlos renqueante, la defensa del Sevilla FC está en cuadro y no puede permitirse mas bajas.

González Fuertes ya es un árbitro que, históricamente, ha perjudicado al Sevilla. Los números del equipo de Nervión con el colegiado asturiano no son nada buenos, ya que sólo ha ganado dos de los siete partidos que le ha arbitrado y ha visto cómo, con la de Koundé, acababa cuatro de esos partidos -más de la mitad- con un hombre menos sobre el césped.