El Sevilla de Lopetegui regresa a la casilla de salida

El club no esconde "una bajada de rendimiento reciente" pero arropa al técnico resaltando atenuantes y méritos tras una efeméride muy especial

No hay motivo alguno para excederse en la crítica, pero el sevillismo comienza a hacerse heridas en el labio de tanto mordisco de rabia. El Sevilla FC está segundo en LaLiga después de la disputa de 25 jornadas -dos tercios del campeonato-, pero en el ambiente conviven el orgullo por esta privilegiada posición, el mérito de resistir ahí arriba pese a estar maltratado por las lesiones desde noviembre y la frustración de sentir que el equipo ha perdido vuelo en este inicio de 2022.

En el último mes, el Sevilla FC sólo ha ganado en dos de los siete partidos oficiales -3-1 al Dinamo de Zagreb y 2-0 al Elche-. En LaLiga sólo ha sumado siete de los últimos 15 puntos ligueros o, lo que es lo mismo, ha empatado cuatro de las cinco últimas jornadas: Valencia (1-1), Celta (2-2), Osasuna (0-0) y Espanyol (1-1). A ello se añade la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Real Betis, su próximo rival, que visitará el próximo domingo el Ramón Sánchez-Pizjuán con la intención de ponerse a sólo dos puntos.

El Sevilla FC no pudo pasar del empate este pasado domingo con el RCD Espanyol (1-1) en un encuentro marcado por la rigurosa expulsión de Jules Koundé y la lesión de Anthony Martial. De esta manera, el equipo nervionense (51 puntos) se queda a seis puntos del líder, el Real Madrid, que el sábado no falló ante el Deportivo Alavés (3-0). Es inevitable el regusto amargo en el paladar y más aún teniendo en cuenta que el juego sigue sin enamorar. En Cornellà, le costó muchísimo generar por dentro (sólo lo lograron dos revulsivos, Papu Gómez y Óliver Torres) y no gozó de grandes ocasiones después del tanto de Rafa Mir.

Por todo ello, desde el club de Eduardo Dato consideran que es el momento de echar una manta para arropar a su entrenador, un Julen Lopetegui que volvía a la casilla de salida en su visita al feudo perico. Desde luego, motivos para presumir de técnico no le faltan a la entidad, que a través de sus medios oficiales recordaron que, por primera vez, el de Asteasu regresaba al estadio en el que debutó oficialmente como técnico del Sevilla FC. Fue el 18 de agosto de 2019 y su estreno fue redondeado con un triunfo con goles de Reguilón y Nolito.



Era la primera victoria y la primera portería a cero de un entrenador que en estos dos años y medio ha batido todos los registros históricos. En el estadio de su primer choque cumplió este domingo el número 144 en el Sevilla FC, con un saldo de 101 citas en LaLiga, 15 en la Copa del Rey, 14 en la Champions, 13 en la Europa League y uno de la Supercopa de Europa. Todo ello, con el mejor porcentaje de victorias, el menor índice de derrotas de la centenaria historia del club.

Lopetegui ya es el séptimo entrenador con más partidos en Primera división con el Sevilla FC y en el derbi del próximo domingo igualará a Luis Cid Carriega en el sexto puesto. Además, en el global de todas las competiciones es el quinto técnico con más partidos oficiales en el banquillo blanquirrojo, sólo por detrás de los míticos Joaquín Caparrós, Unai Emery, Manolo Cardo y Ramón Encinas.

"En sus 101 partidos ligueros ha sumado 198 puntos (1,96 por encuentro), con 144 goles a favor y apenas 84 en contra (0,83 por partido). Y es que lo de las porterías a cero tiene un capítulo aparte desde la llegada del técnico de Asteasu. En la competición de la regularidad suma ya 47 citas imbatido (no le marcan en el 46,53% de las ocasiones), una cifra que sigue la misma proporción si se suman el resto de competiciones oficiales, con 67 puertas a cero totales y el mismo 46,53% de imbatibilidad. En cuanto al porcentaje de victorias, suma nada menos que 83 triunfos de 144, el 57,6%", resalta el Sevilla FC a través de sus medios oficiales.

"Un porcentaje que sube espectacularmente al hablar del índice de invencibilidad del plantel. En 101 partidos con Lopetegui el Sevilla FC sólo ha perdido en 17 (el 16,8%), unos números que apenas sufren modificaciones si se les añade el resto de partidos oficiales, con 26 partidos perdidos de 144, lo que supone solo el 18%", añade el análisis de los medios del club, que precisan que estos números "no pretenden esconder, ni mucho menos, un descenso de rendimiento en el corto plazo".

No obstante, considera que los últimos malos resultados deben tener como atenuantes los hechos objetivos de ser el equipo menos goleado de la presente edición de LaLiga y el que menos derrotas suma junto al líder (sólo 2 de 25); así como el hecho de ser el equipo que ha visto portería en más jornadas, siendo capaz de marcar en todos sus partidos como local y sólo fallando en tres de sus citas a domicilio (Nuevo Los Cármenes, Anoeta y El Sadar), y de tener la segunda mejor puntuación histórica a estas alturas de curso con 51, cuatro menos que en la 16/17.