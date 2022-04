Lopetegui habla del estado de Bono, desvela "problemas de otros compañeros" y avisa del rival "más en forma de Europa"

Para el técnico del Sevilla FC, el Barça "podría estar peleando la Champions", al tiempo que lamenta que el virus Fifa se haya cobrado más víctimas nervionenses

El máximo responsable técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, atendía este sábado a mediodía a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde lamentó que la plaga de bajas de su equipo, lejos de amainar, haya aumentado durante el último parón de selecciones de la temporada, aunque espera que, como toda la temporada, los nervionenses sean capaces de sobreponerse y vencer a un rival directo por la Champions como el Barcelona, que espera a las 21:00 horas del domingo en el Camp Nou al poseedor por méritos propios de la segunda plaza de LaLiga.

El de Asteasu comenzó definidiendo este final de semana como uno "normal en lo que se refiere a la vuelta de muchos jugadores que han estado fuera", lo que les ha obligado a trabajar "con seis futbolistas" de la primera plantilla, si bien recalca que "la novedad, en absoluto positiva, ha sido tanto la operación de Fernando como la lesión de Delaney", que, "junto a los problemas de otros compañeros", serán condicionantes este fin de semana: "Todo eso nos limita para competir en Barcelona. Tenemos ilusión y ambición de ganar allí, pero nos enfrentamos, por plantilla y momento de forma, quizás al rival más en forma no ya de España, sino de Europa. Desgraciadamente, el virus Fifa nos ha castigado más en forma de lesiones. Todo esto forma parte del contexto y de la dificultad. Debemos ser capaces de reaccionar".

El míster blanquirrojo ve "complicado" que los clubes puedan exigir en un futuro que sus jugadores tocados no disputen amistosos, pero entiende que "se debe escuchar a los futbolistas, que siguen teniendo dos piernas, dos pulmones y un corazón como hace 20 años, por lo que meterles 15-20 partidos más... hay que revisarlo. Pero es sólo una opinión más". A este respecto, no dio, como de costumbre, demasiadas pistas sobre la alineación, tampoco sobre la convocatoria: "Bono se ha hecho las pruebas médicas pertinentes, aunque no ha podido entrenarse hasta este sábado de forma plena. No sólo con él, sino que hemos tenido problemas con otros futbolistas. Hasta la mañana del domingo no sabremos bien con quiénes podremos contar y con quiénes no".

Además, Lopetegui incidía en la recuperación del Barcelona a las órdenes de Xavi: "El rival no sólo está consiguiendo ganar partidos de manera muy holgada, sino jugando bien. Eso nos tiene que motivar para conseguir un objetivo que nos ilusiona muchísimo, que es ser capaces de hacer un gran partido. Es la sana intención con la que vamos, siendo consciente de la dificultad, pero también de las ganas y la ilusión que nos mueven. No hay dos partidos iguales. Han evolucionado mucho, también en nombres, porque han llegado fichajes, han cambiado otros€ Es una de las mejores plantillas del Mundo, que está, además, en una dinámica muy positiva. Es una evidencia que no podemos cambiar. Lo que sí depende de nosotros es utilizar nuestras armas para tratar de contrarrestar a un gran rival".

Y no quiso hacer caso a estadísticas ni definirse sobre ser segundos o perder alguna posición. "Tendremos enfrente un rival 'Top' con jugadores 'Top'. Una plantilla evolucionada, con jugadores veteranos que están dando su mejor versión y otros jóvenes que son difíciles de ver, al menos juntos. Es una realidad, pero la única forma que tenemos de competir con ellos es hacer un gran partido, siendo conscientes del nivel del rival, aunque también del nuestro. La misión es ser capaces de enfrentarnos a un equipo que, por su momento de forma, podría disputar perfectamente la Champions. Debemos superar las dificultades que podamos tener para ser un equipo competitivo y convencido. Las estadísticas... Cada partido es nuevo y no depende de otros que ya se hayan jugado. Al menos en mi opinión".