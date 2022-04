Sevilla-Granada: Ganar para no quemarse

Los nervionenses deben ganar para mantener la distancia con el quinto; los nazaríes, para hacer lo propio con el descenso

El Sevilla FC y el Granada CF abren el viernes la trigésima primera jornada de LaLiga, en un partido metido ya de lleno en la recta final del torneo, a la que han entrado los dos equipos en plena lucha por lograr los objetivos marcados al inicio del curso, los sevillistas el de asegurar los puestos de la Liga de Campeones y los granadinistas el de mantener una campaña más la categoría.

El equipo de Julen Lopetegui vuelve al Sánchez-Pizjuán después de sufrir el pasado domingo en Camp Nou la tercera derrota del campeonato (1-0), la que además motivó que pasaran a la cuarta plaza de la tabla empatados ahora con el propio Barcelona y el Atlético de Madrid.

La significativa ventaja que llevaban los hispalenses en la segunda posición y ha ido menguando debido a recurrentes tropiezos, como lo demuestra el dato de que de los últimos cuatro partidos de LaLiga ha empatado tres -Alavés, Rayó y Real Sociedad- y perdió el de Barcelona.

Ahora llega al feudo de Nervión el Granada, un equipo que precisamente fue el primero que derrotó al Sevilla esta temporada en el partido de la primera vuelta (1-0) disputado en el Nuevo Los Cármenes -el otro fue el Real Madrid en el Bernabéu (2-1)-.

No obstante, el Sevilla espera retomar la senda del gol perdido en los últimos partidos y confía en que jugar en su estadio sea, como es habitual, una baza a favor, algo que ha ratificado a lo largo de la campaña, en la que es el único no aún no ha perdido como local, con catorce comparecencias de las que ha ganado diez y empatado cuatro.

Lopetegui, como es habitual en los últimos meses, deberá esperar hasta poco antes del partido para decidir la lista de inscritos debido a la acumulación de lesionados o jugadores con mermas físicas, y así tres futbolistas, el danés Thomas Daleney, el brasileño Fernando Reges y Suso Fernández, son bajas seguras por dolencias de mas larga duración,

A ellos se unirán el argentino Marcos Acuña y el neerlandés Karim Rekik, defensas que se desplazaron este miércoles a Madrid para someterse a un tratamiento de recuperación para superar sus respectivas lesiones musculares.

La sexta ausencia asegurada será la del lateral derecho argentino Gonzalo Montiel, quien debe cumplir una suspensión por acumulación de amonestaciones, mientras que otro al que no se le ha visto entrenar esta semana es al centrocampista Óliver Torres, que ya no entró en la convocatoria para la cita ante el Barça.

En la parte positiva está el que el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez regresó el martes al trabajo con el grupo tras más de un mes ausente por una lesión muscular, con lo que su entrada en la convocatoria está asegurada, otra cosa es que salga de titular después de varias semanas de inactividad.

El Granada, por su parte, visita al Sevilla con el objetivo de dar la sorpresa y conseguir una victoria que le permita alejarse de los puestos de descenso.

El equipo dirigido por Rubén Torrecilla comienza la jornada con tres puntos de renta sobre el Mallorca, que marca el corte del descenso, por lo que un empate le garantizaría acabar la jornada en zona de permanencia.

El Granada llega al partido con irregulares sensaciones tras no pasar del empate en la pasada jornada como local ante el Rayo Vallecano (2-2), y después de haber dejado pasar la oportunidad de conseguir las ansiadas victorias que tanto necesita en sus últimos compromisos en casa.

Los granadinistas sólo han ganado un partido en las doce últimas jornadas, y lo hicieron al vencer en su anterior salida por 2-3 en el feudo del Alavés.

Torrecilla podría volver a apostar ante el Sevilla por una defensa de tres centrales y dos carriles, que es su dibujo preferido pero al que renunció para actuar de inicio con cuatro atrás frente al Rayo.

Esto devolvería al joven Raúl Torrente a un once inicial en el que podría aparecer el venezolano Darwin Machís tras la buena segunda parte firmada en el último encuentro.

Son bajas para el choque por lesión el lateral Carlos Neva, el medio ofensivo Rubén Rochina y el atacante Dani Raba, mientras que son duda el lateral colombiano Ricardo Arias y los medios Ángel Montoro y el francés Maxime Gonalons.

Los tres últimos se han unido esta semana al trabajo de grupo tras perderse varios encuentros por lesión y cuentan con opciones de regresar a la convocatoria, aunque en ningún caso tendrán cabida en el once inicial.



